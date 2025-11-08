مرگ جوان تهرانی با مشروبات الکلی مسموم

به‌دنبال مرگ جوانی به‌دلیل مصرف مشروبات تقلبی، مردی که با ساخت یک کارگاه، اقدام به تولید و ساخت مشروبات مسموم می‌کرد، بازداشت شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، چندی قبل گزارش مرگ مرموز مردی جوان به قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران اعلام شد. جسد او که بنیامین نام داشت در آپارتمانش در حالی پیدا شد که در کنار جسد بطری خالی مشروبات الکلی وجود داشت.

در ادامه بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای مشخص‌شدن علت مرگ را صادر کرد. با معاینات و آزمایش‌های صورت‌گرفته از سوی متخصصان پزشکی قانونی، مشخص شد که مرد جوان به‌دلیل مسمومیت بر اثر مصرف متانول جانش را از دست داده است.

به این ترتیب بازپرس جنایی دستور شناسایی فروشنده مشروبات الکلی دست‌ساز تقلبی را صادر کرد. بازبینی دوربین‌ها نشان می‌داد که پیک موتوری مشروبات را به مرد جان‌باخته داده است. زمانی که تصویر پیک موتوری به خانواده متوفی نشان داده شد او شناسایی شد. مرد جوان پیک موتوری سوپرمارکت محل بود و با دستگیری او مشخص شد که صاحب سوپرمارکت در مغازه‌اش اقدام به فروش مشروبات الکلی دست‌ساز می‌کند. بدین‌ترتیب هر دوی آنها بازداشت شده و در تحقیقات مشخص شد که مشروبات را از فردی به نام آرمین خریداری کرده‌اند.

آرمین بازداشت شد؛ او کسی بود که یک کارگاه کوچک در شرق تهران راه‌اندازی کرده و در آنجا اقدام به ساخت مشروبات الکلی می‌کرد. او گفت: با استفاده از دلستر و الکل صنعتی اقدام به ساخت مشروبات الکلی دست‌ساز در کارگاهم می‌کردم. هرگز تصور نمی‌کردم که مشروبات دست‌ساز منجر به مرگ کسی شود چون از مقدار کمی متانول استفاده می‌کردم.

متهم پس از اعتراف به ساخت مشروبات تقلبی، به اتهام خرید و فروش مشروبات الکلی و تسبیب در قتل شبه‌عمد بازداشت شده و بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.