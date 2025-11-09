میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
زندیان در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت تورم و معیشت مردم، تاکید کرد که دولت پس از جنگ ۱۲ روزه باید لایحه‌ای یک‌ساله با تمرکز بر معیشت، تولید و امنیت به مجلس ارائه می‌کرد اما این اقدام انجام نشد. او ضعف مدیریتی و نبود هماهنگی در برنامه‌های اقتصادی دولت را از عوامل اصلی تشدید تورم دانست.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۲۴
| |
2478 بازدید
|
۴۵

دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد / افزایش قیمت بنزین باید متناسب با شرایط تورمی و قدرت خرید باشد

علیرضا زندیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به ریشه‌های تورم و گرانی در کشور، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی امروز تنها به شرایط جاری محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در تحریم‌ها، آثار روانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و همچنین ضعف مدیرانی دارد که نتوانسته‌اند قوانین را به‌ درستی اجرا کنند.

دولت با همان روش های پیش از جنگ ادامه می دهد که پاسخگو نیست

پس از جنگ ۱۲ روزه به دولت پیشنهاد دادیم لایحه‌ای یک‌ ساله با تمرکز بر معیشت، تولید و امنیت به مجلس بیاورد. درست است که برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارند، اما شرایط ویژه پس از جنگ ایجاب می‌کرد برخی قوانین و ضوابط بازنگری شوند. متأسفانه این لایحه به مجلس ارائه نشد و دولت همچنان با همان روش‌های پیش از جنگ ادامه می‌دهد که پاسخگو نیست.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه به دولت پیشنهاد دادیم لایحه‌ای یک‌ ساله با تمرکز بر معیشت، تولید و امنیت به مجلس بیاورد. درست است که برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارند، اما شرایط ویژه پس از جنگ ایجاب می‌کرد برخی قوانین و ضوابط بازنگری شوند. متأسفانه این لایحه به مجلس ارائه نشد و دولت همچنان با همان روش‌های پیش از جنگ ادامه می‌دهد که پاسخگو نیست.

زندیان با تأکید بر اهمیت تولید در مهار تورم، اظهار داشت: وقتی از معیشت و کنترل تورم سخن می‌گوییم باید تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات را در نظر بگیریم. در کنار آن، بازار سرمایه و مدیریت ارز نیز اهمیت دارد. نقدینگی نباید در فعالیت‌های کاذب مانند سکه و طلا قفل شود، بلکه باید به سمت بازار سرمایه هدایت گردد تا سرمایه در گردش تولید تأمین شود. اگر تولید با هزینه کمتر انجام گیرد، آثار تورمی نیز کاهش می‌یابد.

اگر ضعف مدیریتی و ناترازی در تیم اقتصادی دولت رفع شود، تورم قابل کنترل می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ایران کشوری عقب‌مانده نیست؛ منابع ارزشمند کشاورزی و صنعتی و همچنین نیروهای متخصص در حوزه خدمات فنی و مهندسی داریم که می‌توانند ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشند. بنابراین تورم موجود قابل کنترل است، به شرط آنکه ضعف مدیریتی و ناترازی در تیم اقتصادی دولت برطرف شود.

دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد / افزایش قیمت بنزین باید متناسب با شرایط تورمی و قدرت خرید باشد

دولت فاقد برنامه مشخص است

نماینده مردم بیجار در مجلس با انتقاد از نبود برنامه روشن در دولت، گفت: رئیس‌ جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود برنامه هفتم را به‌ عنوان نقشه راه معرفی کرد، اما اکنون حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۱۳۸ حکم این برنامه ایراد گرفته است. وقتی چنین ایراداتی مطرح می‌شود، یعنی دولت عملاً فاقد برنامه مشخص است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: وقتی در صحن علنی مجلس اعلام می‌شود که ۱۳۸ حکم برنامه هفتم ایراد دارد و اهدافی مانند رشد ۸ درصدی یا کاهش تورم دست‌نیافتنی است، این موضوع آثار روانی منفی بر جامعه می‌گذارد. در کنار آن، طرح مباحثی مانند افزایش قیمت بنزین یا احتمال وقوع جنگ نیز به التهاب بازار و تورم کاذب دامن می‌زند.

دولت قصد حذف ارز ترجیحی را دارد!

شنیده می‌شود دولت قصد دارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف و مابه‌التفاوت آن را با ارز توافقی، صرف کالابرگ کند. این اقدام نه‌ تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه آثار روانی مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همراه خواهد داشت.

وی درباره سیاست‌های حمایتی دولت گفت: اکنون شنیده می‌شود دولت قصد دارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف و مابه‌التفاوت آن را با ارز توافقی، صرف کالابرگ کند. این اقدام نه‌ تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه آثار روانی مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: دولت و تیم اقتصادی باید منابع ارزی کشور را مدیریت کرده، صادرات را تسهیل و تعرفه‌ها را کاهش دهند. همچنین مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای عمل کنند که ارز در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و به رونق تولید و کاهش فشار تورمی بر مردم منجر شود.

زندیان در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با اینکه زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه 1405 از سوی دولت به گوش می رسد، اظهار کرد: طبق سنوات گذشته در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی دولت یک نرخ تورمی در نظر می گیرد و در صورت افزایش قیمت حامل های انرژِ به خصوص بنزین، بر روی قدرت خرید مردم تاثیر می گذارد. 

وی با ذکر مثالی افزود: دولت حقوق کارگران را بیست درصد افزایش می دهد و وقتی به شرایط تورمی و قیمت کالاها نگاه می کنیم می بینیم که این افزایش بیست درصدی رقمی نیست. مجلس بارها همین موضوع را به دولت در کمیسیون تلفیق، کمیسیون اقتصادی و صحن مطرح کرده اما مجلس را محکوم کرده اند که به دنبال این است که هزینه های دولت را افزایش بدهد و متاسفانه با آن موافقت نکردند. ادعا می کنند که مجلس باعث کسری بیشتر برای دولت می شود و منابع افزایش حقوق کارگران را نمی بیند. 

دولت در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی باید برنامه جامعی داشته باشد

عضو کمیسیون اقصتادی مجلس با تاکید بر اینکه باید واقعیت ها را ببینیم و چرا دولت لایحه را به این شکل به مجلس می آورد تا ما مجبور شویم که لایحه را اصلاح کنیم و بعد مجلس و نمایندگان را متهم می کنند، افزود: دولت باید در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین، یک طرح جامع مشخصی را داشته باشد.  افزایش قیمت حامل های انرژی آثار روانی روی اقتصاد و معیشت مردم دارد. دولت اگر دنبال چند نرخی کردن قیمت بنزین است، ضرورت دارد که هر روشی که مد نظرش هست، در قالب یک برنامه جامعی آن را ارائه بدهد.

وی گفت: همچنین اگر دولت قصد افزایش قیمت بنزین را دارد باید کیفیت آن را نیز متناسب با قیمت بالا ببرد.

زندیان با اشاره به نقش اسنپ بک های داخلی و واسطه ها در افزایش قیمت ارز و گرانی و تورم، تصریح کرد: مشخص نیست که چه کسانی نرخ ارز را در سایت های تلگرامی لحظه به لحظه بالا می برند. اینها مترصد این هستند که قیمت ارز را افزایش بدهند. وقتی قیمت ارز بالا برود تاثیرات فراوانی در قیمت کالاها دارد. این موضوع به جامعه و دهک های پایین فشار می آورد.

هرگونه افزایش قیمت باید متناسب با شرایط تورمی و قدرت خرید مردم باشد

نماینده مردم بیجار در پایان تاکید کرد: قطعا مجلس و کمیسیون های اقتصادی بر روی افزایش قیمت حامل های انرژی حساسیت بالایی نشان می دهند. اگر این مسئله اتفاق بیفتد باید با واقعیت و شرایط تورمی جامعه و افزایش قدرت خرید مردم متناسب و همراه باشد. مجلس از بعد نظارتی خود در تصویب لایحه بودجه قطعا این نظارت ها را به کار خواهد گرفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا زندیان نماینده مجلس نماینده بیجار تورم گرانی معیشت دولت مجلس وزارت اقتصاد برنامه و بودجه
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دولت موضوع بیمه محصولات کشاورزی را جدی بگیرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
29
6
پاسخ
این کابینه
بعد از جنگ دوازده روزه روحیه خودش را کاملا باخته است. و احتیاج به ریکاوری و بازسازی روحی دارد. این وظیفه پزشکیان است که گاهی در جلسه دولت بر سر وزیر بی روحیه داد بزند. اما تنها وزیر منضبط و منظم و کار بلد خانم وزیر راه هستند. کاش همه وزرا خانم بودند و کارشان را درست انجام می دادند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
تو این وسط دنبال چی هستی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
وسط دعوا نرخ تعیین میکنی؟
kh
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
با نظری که گذاشتی موافقم ولی با قسمت وزیر منضبط و راه ....نه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
با داد و دعوا کاری پیش نمی رود مگر مجلس است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
رای اوردن پزشکیان مدیون پایگاه مردمی ای بود که با
دودلی مشارکت کردند ولی با این دستاوردهای ناامید کننده بعید هست دور رو ببینه! قالیباف از الان اماده شده برای دولت بعد !
تاج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
31
پاسخ
افزایش قیمت کالاهای اساسی رو خوب بلدید ولی افزایش حقوق کارگر که میشه بهانه تورممممم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
6
30
پاسخ
مردم هی چی سرشون بیاد حق شون هست
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
24
پاسخ
ذات دولت و هسته وجودیش بالا بردن تورم هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
25
پاسخ
برای چی برنامه داره؟همش به مردم میگن کنار گودید ،خوب پس استعفا بدید یکی که بلده بیاد ،مرذم که نباید چون بی برنامه کی بخورن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
کسی بلد باشد نمیاد
در این مجموعه نمی شود کار کرد
ف د
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
8
4
پاسخ
چیکار کنم که نمیتونم کمک کنم به کشور . یک مرد.۵۰ ساله مجرد با دنیایی تجربه و تخصص هستم هم فنی هم امور مالی . چکار کردین با کشور که نمیشه سردراورد و کمکتون کرد . من خودم مثل یک هوش مصنوعی به ۴۰ درصد جوابها میرسم ولی باید بگم به قدری جمعیت تحت پوشش حقوق و دستمزد بدون کار مفید. کشور زیاده هیچ کس جرات نداره به این مورد ورود کنه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
24
پاسخ
تنها مشکل مملکت مدیران نالایق میباشد. کشوری با این همه امکانات مردمانش در فقر باشد شبیه جوک میمونه. به عنوان مثال وزیر اقتصاد برای رای اعتماد به مجاس میرود و کلی برنامه میدهد که تورم را کنترل و نرخ ارز ثابت میکنم. بعد که وزیر شد چون نظارتی وجود ندارد(تمام فکر مجلس و نمایندگان لایحه حجاب است به جای نظارت بر کار دولت) یک عده دوست و رفیق هایش را پست میدهد و در آخر هم تورم بالا میرود و هم نرخ ارز و هم گرانی. هیچ کس بازخواست نمیشود
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
30
پاسخ
واسه چی برنامه دارد ؟؟؟ اونو بگید !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
برنامه توسعه هفتم همان برنامه افزایش بیشتر قیمت ها و عوارض و مالیات ها است که دقیق و سریع هم اجرا می کنند
ناشناس
| Austria |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
برای پر کردن جیب خودشون خوب هم برنامه دارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
24
پاسخ
اگر حقوقی که میگیرند همتراز با حقوقی که ماها و بقیه مردم میگیرند باشد انوقت است که به فکر چاره خاهند بود......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
16
پاسخ
ساعت خواب
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۹۹ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۴ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cLA
tabnak.ir/005cLA