شبکه جاسوسی آمریکا، اسرائیل و عربستان در یمن

به گزارش تابناک به نقل از سایت خبری المسیره، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: این عملیات امنیتی ویژه را تحت عنوان «وَمَکْرُ أُولَٰئِکَ هُوَ یَبُورُ» انجام داده است که طی چندین مرحله، به دستگیری یک شبکه جاسوسی وابسته به اتاق عملیات مشترک بین سازمانهای اطلاعاتی آمریکا(سیا) موساد رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعات عربستان منجر شد که مقر آن در خاک عربستان قرار داشته است.
در این بیانیه آمده است: در پی این دستاورد امنیتی ویژه و پس از تکمیل تحقیقات، عملیاتهای شناسایی و تحلیل، اطلاعات زیادی به دست آمد که مهمترین بخشهای آن در ذیل افشا میشود:
اولاً: اتاق عملیات مشترک، تلاشهای خرابکارانه و جاسوسی علیه یمن را هماهنگ کرده و فعالیت خود را از خاک عربستان برای تشکیل باندهای کوچک و متعدد آغاز نمود؛ باندهایی که هر کدام بهطور مجزا عمل کرده و همگی به اتاق عملیات مشترک دشمنان وابسته بودند.
ثانیاً: اتاق اطلاعاتی مشترک دشمن، تجهیزات و وسایل جاسوسی پیشرفتهای را در اختیار این باندهای جاسوسی قرار داد تا عملیات جاسوسی و رصد هر مکانی که اراده میکردند را انجام داده و مختصات و اطلاعات آن را گزارش دهند. عوامل این باندهای جنایتکار در خصوص دستگاههای تحویلی، نحوه نگارش گزارشها، ارسال مختصات و روشهای استتار و پنهان شدن برای اجتناب از لو رفتن توسط نیروهای امنیتی، آموزش دیدند. این آموزشها توسط افسران آمریکایی، صهیونیستی و سعودی در خاک عربستان ارائه شده بود.
ثالثاً: این باندهای جاسوسی، زیرساختهای یمن را رصد کرده و تلاش کردند تا ساختار نظامی و امنیتی، اماکن تولید تسلیحات نظامی و سایتهای پرتاب موشکهای بالستیک و پهپادهایی را که ارتش مقتدر یمن با آنها اهداف شوم دشمن صهیونیست را هدف قرار میدهد، کشف کنند. همچنین اقدام به جمعآوری اطلاعات و رصد رهبران غیرنظامی دولت، فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی، مقرات و فعالیتهای آنها نمودند.
رابعاً: باندهای این شبکه در ارتکاب جنایت ریختن خون غیرنظامیان یمنی در چندین عملیات که توسط دشمن آمریکایی و صهیونیستی علیه منازل مسکونی، بازارها و اماکن عمومی انجام شد، مشارکت داشتند. آنها با ارائه اطلاعات و مختصات برخی تأسیسات خدماتی که هدف دشمن قرار گرفت، در جهت ضربه زدن به منافع ملت یمن و اعمال فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم، به دشمن یاری رساندند.
وزارت کشور یمن در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تشکیل اتاق اطلاعاتی مشترک بین دشمنان آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان و بهکارگیری بیشترین تعداد باندهای جاسوسی، در سایه تشدید تجاوزات علیه یمن صورت گرفت تا تلاش شود عملیاتهای نظامی و مواضع رسمی و مردمی یمن در حمایت از مردم غزه و آرمان عادلانه ملت فلسطین متوقف گردد.
وزارت کشور یمن همچنین اعلام کرد که پس از صدور این بیانیه، اعترافات عناصر این شبکه جاسوسی را منتشر خواهد نمود.