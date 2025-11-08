زاهدی به سد نایب قهرمان المپیک برخورد

ملی پوش سابر کشورمان با قبول شکست مقابل چهره نام آشنای شمشیربازی تونس از صعود به مرحله بعد بازماند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت های شمشیربازی کاپ جهانی سابر که در الجزایر آغاز شده است، امروز (شنبه) با بازی های مرحله یک سی و دوم پیگیری شد.

نیما زاهدی، سابریست کشورمان که با پنج برد (دور مقدماتی و حذفی) به جمع ۶۴ نفر برتر راه یافت، در این مرحله به مصاف فرجانی ، نایب قهرمان المپیک از تونس رفت و با قبول شکست از صعود به مرحله بعد بازماند.

هدایت تیم بر عهده محمد رهبری است و الکساندر بایکوف به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.

نتایج سابریست‌های ایران در بخش انفرادی به شرح زیر است:

- طاها کارگرپور: ایتالیا، آلمان، ایسلند، روسیه، اسپانیا، چین

طاها با پنج شکست و یک برد به کار خود پایان داد.

- نیما آقایی: اسپانیا، اوکراین، بلغارستان، ایتالیا، رومانی، الجزایر

نیما، پنج شکست و یک برد کسب کرد.

- محمد فتوحی: کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان، لیبی

محمد با سه برد و سه شکست و تفاضل مثبت سه، کارش در جدول مقدماتی به پایان رسید.

وی در اولین بازی از دور حذفی با سارون از آمریکا دیدار کرد و با قبول شکست ۱۵ - ۱۰ به کار خود پایان داد.

- نیما زاهدی: رومانی، ازبکستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، الجزایر

نیما هم سه برد و سه باخت و تفاضل مثبت دو را ثبت کرد.

وی در مرحله حذفی به مصاف بوین از اوکراین رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به برتری رسید و راهی دور بعد شد.

نیما در این مرحله با امورا از ژاپن که در سید ۹ قرار داشت دیدار کرد و با شایستگی به پیروزی رسید و راهی ۶۴ نفر برتر شد.

زاهدی با شکست مقابل فرجانی (نایب قهرمان المپیک) از دور رقابت ها کنار رفت.

فردا (یکشنبه) رقابت های تیمی آغاز خواهد شد.