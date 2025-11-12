میلی صفحه خبر لوگو بالا
تویوتا یاریس ۲۰۲۵؛ ترکیبی از کارایی ژاپنی و طراحی مدرن

تویوتا یاریس ۲۰۲۵، یکی از محبوب‌ترین هاچ‌بک‌های شهری جهان، در مدل جدید خود تغییراتی محسوس را تجربه کرده است. این خودرو با طراحی به‌روز، سیستم‌های ایمنی پیشرفته و پیشرانه‌ای اقتصادی، همچنان جایگاه خود را در بازار خودروهای کوچک حفظ می‌کند. از نظر فنی، یاریس ۲۰۲۵ نه تنها یک خودروی شهری مناسب است، بلکه نمونه‌ای از مهندسی ژاپنی در دسته خودروهای جمع‌وجور محسوب می‌شود.
تویوتا یاریس ۲۰۲۵؛ ترکیبی از کارایی ژاپنی و طراحی مدرن

این مدل با بدنه‌ای جمع‌وجور، طول حدود ۴ متر و فاصله محوری نزدیک به ۲.۵ متر، برای مسیرهای شهری و ترافیک سنگین طراحی شده است. طراحی جلویی خودرو با جلوپنجره مشبک بزرگ و چراغ‌های LED باریک، حس مدرنیته و پرانرژی بودن را منتقل می‌کند، در حالی که نمای جانبی و عقب خودرو، با خطوط روان و اسپرت، ترکیبی از استحکام و سبک طراحی شهری را ارائه می‌دهد.

پیشرانه و توان فنی

به گزارش تابناک؛یاریس ۲۰۲۵ در بازار جهانی با چند گزینه پیشرانه عرضه می‌شود که نسخه پایه از موتور سه سیلندر ۱.۵ لیتری بنزینی با تکنولوژی Dynamic Force بهره می‌برد. این موتور قادر است حدود ۹۰ تا ۱۰۵ اسب بخار قدرت تولید کند و گشتاور آن در حدود ۱۳۰ نیوتن‌متر است. نسخه هیبرید نیز با ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی، مصرف سوخت حدود ۳.۹ لیتر در هر صد کیلومتر در سیکل ترکیبی را ارائه می‌دهد که از نظر اقتصادی برای رانندگی شهری بسیار مناسب است.با توجه به پیشرانه کوچک و بهره‌وری بالا، یاریس ۲۰۲۵ یکی از کم‌مصرف‌ترین خودروهای شهری در کلاس خود است. نسخه هیبریدی با باتری لیتیوم-یونی و موتور الکتریکی ۸۰ اسب بخار، امکان حرکت در مسیرهای کوتاه شهری تنها با انرژی برق را فراهم می‌کند و باعث کاهش آلایندگی و هزینه‌های سوخت می‌شود.

در مدل‌های بنزینی، گیربکس دستی ۶ سرعته یا CVT ارائه شده است. نسخه CVT با شبیه‌سازی دنده‌های متوالی، شتاب روان و مصرف سوخت پایین‌تر را به همراه دارد. هماهنگی موتور و گیربکس در یاریس، حتی در ترافیک‌های طولانی شهری، رانندگی آرام و راحتی را برای راننده تضمین می‌کند.

تویوتا یاریس ۲۰۲۵؛ ترکیبی از کارایی ژاپنی و طراحی مدرن

طراحی و فناوری‌های ایمنی

یاریس ۲۰۲۵ در بخش ایمنی، مجهز به بسته Toyota Safety Sense 3.0 است که شامل سیستم‌های پیشرفته‌ای مانند کروز کنترل تطبیقی، هشدار خروج از خط، ترمز اضطراری خودکار و تشخیص عابر پیاده می‌شود. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که رانندگی شهری با سطح بالایی از اطمینان و ایمنی انجام شود.

داخل کابین، صفحه نمایش ۷ تا ۸ اینچی لمسی، اتصال Apple CarPlay و Android Auto، و سیستم صوتی استاندارد، امکانات رفاهی مدرن را در اختیار راننده و سرنشینان قرار می‌دهد. طراحی صندلی‌ها ارگونومیک است و فضای کافی برای چهار تا پنج سرنشین در نظر گرفته شده، هرچند برای مسیرهای طولانی، فضای عقب کمی محدود به نظر می‌رسد.

یاریس ۲۰۲۵ از سیستم تعلیق جلو مک‌فرسون و عقب پیچشی بهره می‌برد. این سیستم به خوبی وزن خودرو را در پیچ‌ها و ناهمواری‌ها توزیع می‌کند. فرمان الکتریکی خودرو دقت مناسبی دارد و بازخورد خوبی به راننده می‌دهد، به طوری که حتی در سرعت‌های بالا یا مسیرهای شهری پرپیچ‌وخم، کنترل خودرو روان و مطمئن است.

آلبوم عکس

 

تویوتا یاریس ۲۰۲۵، با جثه جمع‌وجور و چابکی بالا، برای مسیرهای شهری ایده‌آل است. شتاب صفر تا صد در نسخه بنزینی حدود ۱۰.۵ ثانیه است که برای یک هاچ‌بک شهری مناسب محسوب می‌شود. ترمزهای دیسکی جلو و عقب با ABS و EBD، امنیت توقف را حتی در شرایط ناگهانی تضمین می‌کنند.

نکته‌ای که تجربه رانندگی با یاریس را جذاب می‌کند، دید مناسب راننده و ارتفاع صندلی‌هاست که امکان دید کامل از محیط اطراف را فراهم می‌کند. خودرو به خوبی در فضاهای پارک کوچک و مسیرهای پرترافیک مانور می‌دهد و مصرف سوخت اقتصادی، رانندگی طولانی در شهر را کم‌هزینه می‌کند.

تویوتا یاریس ۲۰۲۵، یک خودرو جمع‌وجور، کم‌مصرف و ایمن است که با طراحی مدرن و فناوری‌های روز، همچنان جایگاه خود را در بازار خودروهای شهری حفظ کرده است. پیشرانه‌های بنزینی و هیبریدی با مصرف سوخت پایین، کابین مجهز و ارگونومیک، و سیستم‌های پیشرفته ایمنی، آن را به انتخابی مناسب برای خانواده‌ها و رانندگان شهری تبدیل می‌کنند.

اگر به دنبال خودرویی هستید که ترکیبی از کارایی، راحتی و فناوری روز باشد، یاریس ۲۰۲۵ می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها باشد؛ خودرویی که نه تنها نیازهای روزمره شهری را پوشش می‌دهد، بلکه لذت رانندگی مطمئن و کم‌هزینه را نیز ارائه می‌کند.

