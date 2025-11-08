کشور جدید به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا!

سفیر ژاپن در تهران اعلام کرد کشورش آماده میانجیگری بین ایران و آمریکا است و این تصمیم به تهران بستگی دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفیر ژاپن در تهران گفت که دولت جدید این کشور «موضعی بسیار فعال در زمینه تقویت روابط با شرکای کلیدی دارد» و توکیو با نگاهی تازه با مسائل مرتبط با ایران برخورد خواهد کرد.
«تاماکی تسوکادا» سفیر ژاپن در تهران از تمایل «سانائه تاکایچی» نخستوزیر جدید این کشور برای همکاری با ایران خبر داد.
تسوکادا در پاسخ به سوالی درباره رویکرد تاکایچی و دولت جدید ژاپن در قبال ایران گفت: «نخستوزیر تاکایچی بسیار به "شینزو آبه" فقید نزدیک بود و شاگرد آبه محسوب میشود. بنابراین موضعی بسیار فعال در زمینه تقویت روابط با شرکای کلیدی دارد و ایران البته میتواند نقش بسیار مهمی در این منطقه ایفا کند».
تاکایچی رویکردی تازه به ایران دارد
او با بیان اینکه «هرچند به دلیل تحولات پیرامون مسئله هستهای، ایران نمیتواند به پتانسیل واقعی خود دست یابد»، گفت: «اما ما امیدواریم ژاپن بتواند نقشی ایفا کند تا ایران را دوباره به جامعه بینالمللی بازگرداند. ژاپن مایل است در این خصوص نقشی ایفا کند و نخستوزیر تاکایچی با نگاهی تازه به این مسائل نزدیک میشود. پس اگر فرصتی باشد و اگر تمایلی از سوی ایران وجود داشته باشد، ما آماده ایفای آن نقش هستیم.»
تاکایچی در دولتهای شینزو آبه، نخستوزیر پیشین ژاپن که در سال ۲۰۲۲ ترور شد، در سمتهای مختلفی از جمله وزیر ارتباطات بینالمللی خدمت کرده است. نشریه دیپلمات نیز نوشته تاکایچی احتمالاً تلاش خواهد کرد مسیر آبه را دنبال کند. آبه در دوران نخستوزیری خود روابط نزدیکی با ایران داشت.
از انجام میانجیگری بین ایران و آمریکا استقبال میکنیم
سفیر ژاپن در تهران همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا ژاپن میتواند نقشی میان ایران و آمریکا ایفا کند؟»، گفت: «این به ایران بستگی دارد. ایران اکنون از کانال عمان استفاده میکند و کشورهای دیگر خلیج [فارس] هم فعال هستند تا در میانجیگری درگیریهای مختلف مانند درگیری غزه نقش داشته باشند؛ قطر و مصر نقش مهمی در این خصوص ایفا کردهاند، اما در پرونده ایران، عمان بازیگر بسیار فعالی بوده است. ولی اگر ایران بخواهد بازیگر جدیدی پیدا کند، ما خوشحال میشویم که بهعنوان میانجی نقش ایفا کنیم.»