میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشور جدید به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا!

سفیر ژاپن در تهران اعلام کرد کشورش آماده میانجی‌گری بین ایران و آمریکا است و این تصمیم به تهران بستگی دارد.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۱۵
| |
1600 بازدید
|
۱
کشور جدید به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا!

سفیر ژاپن در تهران اعلام کرد کشورش آماده میانجی‌گری بین ایران و آمریکا است و این تصمیم به تهران بستگی دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفیر ژاپن در تهران گفت که دولت جدید این کشور «موضعی بسیار فعال در زمینه تقویت روابط با شرکای کلیدی دارد» و توکیو با نگاهی تازه با مسائل مرتبط با ایران برخورد خواهد کرد.

«تاماکی تسوکادا» سفیر ژاپن در تهران از تمایل «سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر جدید این کشور برای همکاری با ایران خبر داد.

تسوکادا در پاسخ به سوالی درباره رویکرد تاکایچی و دولت جدید ژاپن در قبال ایران گفت: «نخست‌وزیر تاکایچی بسیار به "شینزو آبه" فقید نزدیک بود و شاگرد آبه محسوب می‌شود. بنابراین موضعی بسیار فعال در زمینه تقویت روابط با شرکای کلیدی دارد و ایران البته می‌تواند نقش بسیار مهمی در این منطقه ایفا کند».
تاکایچی رویکردی تازه به ایران دارد

او  با بیان اینکه «هرچند به دلیل تحولات پیرامون مسئله هسته‌ای، ایران نمی‌تواند به پتانسیل واقعی خود دست یابد»، گفت: «اما ما امیدواریم ژاپن بتواند نقشی ایفا کند تا ایران را دوباره به جامعه بین‌المللی بازگرداند. ژاپن مایل است در این خصوص نقشی ایفا کند و نخست‌وزیر تاکایچی با نگاهی تازه به این مسائل نزدیک می‌شود. پس اگر فرصتی باشد و اگر تمایلی از سوی ایران وجود داشته باشد، ما آماده ایفای آن نقش هستیم.» 

تاکایچی در دولت‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر پیشین ژاپن که در سال ۲۰۲۲ ترور شد، در سمت‌های مختلفی از جمله وزیر ارتباطات بین‌المللی خدمت کرده است. نشریه دیپلمات نیز نوشته تاکایچی احتمالاً تلاش خواهد کرد مسیر آبه را دنبال کند. آبه در دوران نخست‌وزیری خود روابط نزدیکی با ایران داشت. 
از انجام میانجیگری بین ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم

سفیر ژاپن در تهران همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا ژاپن می‌تواند نقشی میان ایران و آمریکا ایفا کند؟»، گفت: «این به ایران بستگی دارد. ایران اکنون از کانال عمان استفاده می‌کند و کشورهای دیگر خلیج [فارس] هم فعال هستند تا در میانجی‌گری درگیری‌های مختلف مانند درگیری غزه نقش داشته باشند؛ قطر و مصر نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده‌اند، اما در پرونده ایران، عمان بازیگر بسیار فعالی بوده است. ولی اگر ایران بخواهد بازیگر جدیدی پیدا کند، ما خوشحال می‌شویم که به‌عنوان میانجی نقش ایفا کنیم.»
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا رژیم صهیونیستی ژاپن کشور سوم کشور میانجی مذاکرات خبر فوری تهران
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رمضان‌زاده به پزشکیان: تخلیه تهران شوخی ناچسب است
اظهارات صالحی درباره پیشنهاد آمریکا به ایران
پیام محرمانه ترامپ برای تهران چه بود؟
اعلام زمان و مکان دقیق مذاکرات ایران و آمریکا
مذاکرات میان ایران و آمریکا لغو شد
ادعای جدید رسانه آمریکایی درباره دور جدید مذاکرات
مذاکرات فنی ایران و آمریکا به چه صورت است؟
اظهارات بقایی درباره شرکت در مذاکرات
اعلام آمادگی قطر برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا
لابی‌گری صهیونیست‌ها با آمریکا قبل از مذاکرات ایران
ادعای آکسیوس درباره پیشنهاد مکتوب ترامپ به تهران
مذاکرات، پوششی برای حمله اسرائیل بود!
رونمایی تهران از «پلن B» در صورت شکست مذاکرات
جدیدترین تحرکات ترامپ درباره ایران
اعلام زمان و مکان دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا توسط عمان
روبیو توافقی که اجازه غنی‌سازی بدهد را هم رد نمی‌کند
ادعای سی ان ان درباره توافق آمریکا و ایران در نشست بعد
ایران قرار نیست خودش را به کسی ثابت کند!
لفاظی وزیر دفاع آمریکا علیه ایران
دو طرف از مذاکرات چه میخواهند؟
آمریکا مدعی شد: ایران مذاکرات را جدی نگرفته است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
این تيتر کاملا غلط است.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۱ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۸ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cJP
tabnak.ir/005cJP