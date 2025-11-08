\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062e\u0628\u0631\u0641\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 W\u00fcrselen (\u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0622\u062e\u0646) \u0628\u0627 \u062a\u0632\u0631\u06cc\u0642 \u062f\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0646\u062f\u0647 \u0622\u0631\u0627\u0645\u200c\u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0645\u0648\u0631\u0641\u06cc\u0646\u060c \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u062a \u062a\u0627 \u062d\u062c\u0645 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u06cc\u0641\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0628 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0647\u062f.\n\u00a0