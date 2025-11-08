سردار سلیمانی: ایران ضعیف، خواسته دشمنان است

سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی سخنانی در دوره توانمندسازی معاونین و مدیران بازرسی سپاههای استانی و نواحی مقاومت بسیج در شهرستانها، اظهار کرد: اعتلای بسیج، ادبیاتی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خلق شده و جزو مطالبات معظمله است.
به گزارش تابناک، وی افزود: بسیج در اندیشه امام خامنهای عزیز، دارای جایگاه بسیار رفیعی است و اهمیت این شجره طیبه، در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به وضوح روشن است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تجربه گرانسنگی را کسب کردیم؛ تجربهای که سالیان سال میتواند برای ما آورده داشته باشد؛ در جریان این جنگ تحمیلی، مجدداً اهمیت و محبوبیت بسیج برای همگان روشن شد.
سردار سلیمانی با بیان اینکه سند راهبردی ده ساله اعتلای بسیج بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده است، گفت: اجرای سند راهبردی ده ساله اعتلای بسیج، مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ما تمام تلاش و اهتمام خود را برای پیادهسازی کامل این سند به کار بستهایم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما نباید تصور کنیم که دشمنی استکبار با ملت ایران، از سال ۱۳۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد.
وی افزود: آمریکاییها در سال ۱۳۵۷ ژنرال هایزر که معاون ناتو بود و در آلمان مستقر بود را مامور کردند به ایران بیاید تا کنترل ارتش را در دست بگیرد و با فرماندهی در قوای نظامی ایران، جلوی پیروزی انقلاب اسلامی را بگیرد. ژنرال هایزر بعدها خاطرات آن روزها را نیز در کتابی نوشت. ژنرال هایزر آنقدر در طول حضور در ایران دستش در برابر انقلابیون کوتاه بود که تنها توانست خروج نوبهای آمریکاییها از ایران را زمانبندی کند.
سردار سلیمانی گفت: آمریکاییها و انگلیسیها، سال ۱۳۵۰ موضوع جدایی بحرین از ایران را در سازمان ملل مطرح کردند و بدون مخالفت محمدرضا پهلوی و بدون انجام همهپرسی از مردم بحرین، این نقطه راهبردی در خلیج فارس را از ایران جدا ساختند.
وی افزود: آمریکاییها سال ۱۳۳۲ دولت ملی دکتر مصدق را نیز براندازی کردند؛ دولتی که توانسته بود دست انگلیسیها و آمریکاییها را از منافع نفتی ایران کوتاه کند. از این سال به بعد، شاه تمام کابینههای خود را با هماهنگی آمریکاییها چیدمان میکرد. آیا این اقدامات آمریکا، دشمنی با ملت ایران نبود؟
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اِشغال خاک ایران در شهریور ۱۳۲۰ توسط قوای متفقین (انگلیس از جنوب و شوروی از شمال)، یکی از بزرگترین جنایات استکبار در حق ملت ایران بود. خرمشهر در آن زمان با یک گروهان هِندی به اشغال ارتش متفقین درآمد. درحالیکه رضاخان که ۱۲۵ هزار نیروی نظامی در اختیار داشت. رضاخانی که انگلیسیها او را بر سر کار آورده بودند، نه تنها دستور مقاومت در برابر متفقین را نداد، بلکه از نیروهای نظامی خواست که تسلیم متفقین شوند. این اولین بار در تاریخ سرزمین ما بود که یک پادشاه در زمان جنگ، نه تنها مقاومتی از خود نشان نمیدهد بلکه ملت ایران را رها میکند. حتی سلطان حسین صفوی هم که به بیکفایتی مشهور است، چنین نکرده بود و در هنگام محاصره اصفهان، ۱۱ ماه مقاومت کرد. محمدرضا پهلوی هم بلافاصله پس از روی کار آمدن به جای پدرش در زمان اشغال خاک ایران توسط متفقین، نه تنها مصاحبهای علیه اشغالگران نکرد بلکه لباس نظامی پوشید و در تهران به سران انگلیس، آمریکا و شوروی که کشور را در اِشغال خود داشتند، احترام نظامی گذاشت.
وی افزود: در زمان اِشغال ایران در سال ۱۲۹۴ در خلال جنگ جهانی اول نیز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان بر اثر شیوع وبا و قحطیهایی که انگلیسیها در کشور ایجاد کرده بودند، جان خود را از دست دادند. انگلیس در آن زمان، آذوقههای مردم ایران را برای نیروهایش در مناطق مختلف جهان ارسال میکرد.
سردار سلیمانی گفت: انعقاد ۴ معاهده پاریس، آخال، گلستان و ترکمنچای در دوره قاجار و پس از جنگ جهانی اول، مناطق بسیار مهمی را از ایران جدا کرد؛ معاهدههایی که به خواست و دستور انگلیسیها انجام میشد؛ آیا این اقدامات، دشمنی با ملت ایران نبوده است؟
وی ادامه داد: مرور این وقایع نشان میدهد که ایرانِ ضعیف و دستنشانده، مطالبه و مطلوب آمریکاییها و انگلیسیهاست؛ تاریخ نمایان ساخت که آنها با سران چنین ایرانی مشکل نداشتند اما با مردمش دشمنی میکردند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه حاکمیت مردمی امروز در ایران، دست مستکبران را از دستاندازی به کشور و دشمنی با مردم، کوتاه کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران، یک نظام امت امامت است که برای صیانت از ملت ایران، روی کار آمد.
وی تصریح کرد: اگر ۴۶ سال پیش، نظام جمهوری اسلامی ایران روی کار نیامده بود، یقیناً امروز نقشه و جغرافیای ایران، به شکل امروزی نبود و مستکبران به سرکردگی آمریکاییها، کشورمان را تجزیه کرده بودند.
سردار سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیج، تشکیلات انقلاب اسلامی است و مرکز تولید قدرت برای نظام، مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه امروز، قدرت واقعی یک ملت، به قدرت نرم آن ملت و باورها و ارزشهایش متکی است، اظهار کرد: دشمن امروز تمام تلاش خود را میکند که جوانان ایران، آمریکایی بیندیشند و آمریکایی عمل کند؛ در چنین شرایطی، پیادهسازی دقیق و کامل سند اعتلای بسیج، یک موضوع اساسی و راهبردی برای کشور و مردم است و یکی از میهنپرستانهترین کارها و ارزشمندترین مجاهدتها محسوب میشود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: آگاهیبخشی، تبلیغ، تبیین و برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، نقشی اساسی و راهبردی در بینش صحیح مردم نسبت به وضعیت کنونی کشور و درک شرایط واقعی ایران در گذشته دارد.
سردار سلیمانی گفت: ما امروز مکلفیم با جهاد تبیین، واقعیتهای تلخ گذشته سرزمین ایران و وضعیت مقتدرانه امروز را برای جوانان و نسل جدید بازگو کنیم و از این رهگذر، به مقابله با جنگ نرم همه جانبه دشمن برخیزیم.
وی با بیان اینکه ما زمانی میتوانیم ایران قوی را در کلیه ابعاد و عرصهها تحقق ببخشیم که تمام جنبههای مردمسالاری اسلامی را در کشور پیادهسازی کنیم، گفت: معاونین و مدیران بازرسی سپاههای استانی و نواحی مقاومت بسیج در شهرستانها، باید بر اجرای کلیه مفاد سند اعتلای بسیج، نظارت دقیق داشته باشند.