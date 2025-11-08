ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد

دادستانی کل استانبول حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را به اتهام «نسل‌کشی» صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، خبرگزاری آناتولی از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دادستان کل در استانبول ترکیه خبر داد.

این رسانه افزود دادستان کل در استانبول، حکم بازداشت 37 مظنون از جمله نتانیاهو جنایتکار جنگی را به اتهام نسل کشی صادر کرد.

خاطر نشان می شود دیوان کیفری بین‌المللی، پنجشنبه اول آذر 1403، علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به دلیل «ارتکاب جنایات جنگی در غزه» حکم بازداشت صادر کرد.

دیوان بین المللی کیفری معتقد است که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم نتانیاهو و گالانت مرتکب جنایت شده‌اند. این دادگاه اعلام کرد که پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل غیرضروری است.

دادگاه کیفری بین المللی با تاکید بر اینکه جنایات منتسب به نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح است، افزود: جنایات جنگی علیه نتانیاهو و گالانت شامل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی است.