میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد

یک رسانه ترکیه‌ای از صدور حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دادگاهی در استانبول خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۵۱
| |
431 بازدید
|
۲

ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد

دادستانی کل استانبول حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را به اتهام «نسل‌کشی» صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، خبرگزاری آناتولی از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دادستان کل در استانبول ترکیه خبر  داد.

 این رسانه افزود دادستان کل در  استانبول، حکم بازداشت 37 مظنون از جمله نتانیاهو جنایتکار جنگی را به اتهام نسل کشی صادر کرد.

خاطر نشان می شود دیوان کیفری بین‌المللی، پنجشنبه اول آذر 1403،  علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به دلیل «ارتکاب جنایات جنگی در غزه» حکم بازداشت صادر کرد.

دیوان بین المللی کیفری معتقد است که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم نتانیاهو و گالانت مرتکب جنایت شده‌اند. این دادگاه اعلام کرد که پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل غیرضروری است.

دادگاه کیفری بین المللی با تاکید بر اینکه جنایات منتسب به نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح است، افزود: جنایات جنگی علیه نتانیاهو و گالانت شامل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو دادستان کل ترکیه بازداشت دستگیری نسل کشی اسرائیل خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دو مشاور نتانیاهو بازداشت شدند
خشم صهیونیست‌ها از سخنان نخست وزیر اسپانیا
 تشدید نسل‌کشی ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه
فیدان: نتانیاهو در خون مردم غزه غرق خواهد شد
صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت
پسرخاله بشار اسد دستگیر شد
درخواست دادستان کل لاهه برای تصمیم‌گیری درباره نتانیاهو
ترکیه به هواپیمای «نتانیاهو» اجازه عبور نمی‌دهد
تکرار نسل کشی تاریخی؛ رقبای نتانیاهو در آدمکشی چه کسانی هستند؟
برزیل: وزیر خارجه اسراییل دروغگو است
ترکیه: امیدواریم نتانیاهو به دست عدالت سپرده شود
خشم تل‌آویو از هیاهوی ضدصهیونیستی ترکیه
احتمال رویارویی نتانیاهو و اردوغان در سوریه
اردوغان: لبنان هدف جدید نسل‌کشی اسرائیل است
موضع اردوغان علیه اسرائیل
پرونده «مهدی جهانگیری» در کرمان مطرح است
اردوغان: اسرائیل در حال پاکسازی قومی در غزه است
«نتانیاهو» به منبع تهدید جهانی تبدیل شده است
آیا ترکیه به اسرائیل حمله می‌کند؟
ترکیه به پرونده نسل‌کشی اسرائیل در غزه خواهد پیوست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
4
پاسخ
حنای ترکیه رنگی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
4
پاسخ
ترکیه نوکر اسراییل وآمریکا حکم بازداشت نتانیاهو رو صادر کرد!!!!!!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۵ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cIN
tabnak.ir/005cIN