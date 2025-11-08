مجسمه والرین در حالی شامگاه جمعه با حضور گسترده مردم در میدان انقلاب تهران رونمایی شد که به گفته مدیران شهری قرار است این مجسمه فاخر در یکی از ورودی های تهران نصب شود.



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شامگاه جمعه میدان انقلاب اسلامی پذیرای جمع کثیری از مردم تهران بود که خود را برای مراسم رونمایی از مجسمه زانو زنندگان برابر ایران به این میدان رسانده بودند.



شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم کشورمان در این مراسم حماسی شرکت کردند.

شهردار تهران در این مراسم با بیان اینکه آنها نمی‌توانند چشم طمع به ایران اسلامی داشته باشند، گفت: مجسمه والرین و برگزاری این مراسم باشکوه پیامی از مقاومت، ایستادگی و برجسته‌سازی از نقاطی از تاریخ است که بزرگان ما با قدرت و نجابت خود دشمنیان را از ایران دور کردند.



علیرضا زاکانی اظهار کرد: ایران سرزمین کهن و عزیز ما است و ایران دلیران امروز در برابر آمریکا و ایادی آن که به دنبال تجزیه ایران هستند، ایستاده است. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه ایرانیان نشان دادند که دشمنان هیچ غلطی نتواستند بکنند و به اهداف خود نرسیدند و شکست خوردند.



وی با اشاره به پیام حضور پرشور مردم در این مراسم، خاطرنشان کرد: ملت رشید ایران ۱۳ عنصر مقاومت و اسطوره‌های تاریخی خود را به رخ می‌کشند و مجسمه زانو زدن والرین در برابر شاپور پادشاه ایران پیام‌آور این است که آمریکا و ترامپ که چشم طمع به این خاک دارند، بدانند هیچ راهی جز شکست ندارند.



زاکانی با اعلام اینکه آنها نمی‌توانند چشم طمع به ایران اسلامی داشته باشند، تاکید کرد: مجسمه والرین و برگزاری این مراسم باشکوه پیامی از مقاومت، ایستادگی و برجسته‌سازی از نقاطی از تاریخ است که بزرگان ما با قدرت و نجابت خود دشمنی‌ها را از ایران دور کردند.



سخنگوی شهرداری تهران نیز گفت: مجسمه والرین در آینده در مکانی نصب خواهد شد تا مقامات ارشد کشورهای مختلف که وارد تهران می‌شوند، اولین یادآوری تاریخ برای آنها این باشد که در برابر مردم ایران از دیرباز زانو زده شده است.



عبدالمطهر محمدخانی اظهار کرد: در مجموعه شهرداری تهران از لحظه آغاز جنگ ۱۲ روزه قراری در حوزه های فرهنگی و هنری داشتیم که تمام تلاش خود را به کار بگیریم که هم قدردان خون شهدای این جنگ باشیم و هم پاسداشت مجاهدت‌ها را داشته باشیم.



وی افزود: در همین راستا رویدادهای مختلفی برگزار کردیم که سازمان زیباسازی نیز کار ویژه‌ای انجام داد و توجه به آثار شاخص تاریخی با محوریت شجاعت و فداکاری مورد توجه این سازمان قرار گرفت.



وی همچنین تصریح کرد: یکی از این رویدادها برگزاری رویداد رونمایی از مجسمه زانو زدن پادشاه رومی برابر پادشاه ایران (شاپور اول ساسانی) است که موقتاً در میدان انقلاب در دید عموم است و در آینده در ورودی شهر نصب خواهد شد تا مقامات ارشد کشورهای مختلف که وارد تهران می‌شوند، اولین یادآوری تاریخ برای آنها این باشد که در برابر مردم ایران از دیرباز زانو زده شده است.