هشدار: زهران ممدانی از قبیله‌ای محافظه کار آمده!

در قضاوت کردن و نظر دادن درباره اینکه این پیروزی چه پیامدهائی برای آمریکا بطور خاص و غرب بطور عام خواهد داشت نباید عجله کرد.
 این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که پیروزی زُهران ممدانی 34 ساله مسلمان در انتخابات شهرداری نیویورک یک واقعه مهم در این مقطع از تاریخ آمریکاست. با اینحال در قضاوت کردن و نظر دادن درباره اینکه این پیروزی چه پیامدهائی برای آمریکا بطور خاص و غرب بطور عام خواهد داشت نباید عجله کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ آنچه در مرحله کنونی می‌توان گفت این چند نکته هستند.


1- با توجه به مواضع ضدترامپ که زُهران ممدانی در طول تبلیغات انتخاباتی ابراز کرد و اقداماتی که رئیس ‌جمهور آمریکا برای به شکست کشاندن او به عمل آورد، پیروزی ممدانی نشان داد جامعه آمریکا یا حداقل نیویورک در حال فاصله گرفتن از موجودی از جنس ترامپ است.


2- حمایت‌های مستمر ممدانی از مردم فلسطین و ضدیت او با صهیونیسم به ویژه اینکه گفته بود اگر نتانیاهو در زمان شهردار بودن من به نیویورک بیاید او را در اجرای حکم دادگاه کیفری بین‌المللی بازداشت خواهم کرد، رأی دادن مردم نیویورک به او این واقعیت بسیار خوشایند را به اثبات رساند که زیر پوست شهر نیویورک و چه بسا جامعه آمریکائی خبرهائی است که با آنچه در سپهر سیاسی دولت آمریکا و تبلیغات رسانه‌های وابسته به صهیونیسم جریان دارد در تضاد است. مهم‌تر اینکه این واقعه نشان داد، کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی در غزه افکار عمومی آمریکا را علیه این رژیم برانگیخته است.


3- مدیریت شهردار جدید نیویورک در تبدیل کردن پیروزی شگفت‌انگیز او به یک تحول عمیق در آمریکا و منزوی کردن کامل ترامپیسم و لابی صهیونیسم در این کشور و یا برعکس، احیاء مجدد این دو تفکر فعلاً شکست‌خورده تأثیر مستقیم دارد. شیعیان خوجه، که ممدانی از آنهاست، دارای سبک زندگی آرام، محتاطانه و محافظه‌کارانه‌ای هستند. آنها این خصلت را از تجربیات مکرر سرکوب شدن در دوران استعمار هند توسط انگلیس که باعث مهاجرتشان به آفریقا شد و اخراج از اوگاندا به دستور عیدی‌امین کسب کرده‌اند.

اینکه آیا ممدانی با روش قبل از شهردار شدنش برای مدیریت نیویورک استفاده خواهد کرد یا به درون لاک مخصوص خوجه‌ها بازخواهد گشت و یا روش دیگری را در پیش خواهد گرفت، در موفقیت یا عدم موفقیت او و به تبع آن در انزوا یا احیاء ترامپیسم و لابی صهیونیسم در آمریکا مؤثر خواهد بود.


4- ترامپ، نتانیاهو و صهیونیست‌های آمریکا قطعاً برای جبران شکست سنگین خود در انتخابات شهرداری نیویورک بی‌کار نخواهند نشست. ترامپ علاوه بر حیله و شارلاتانیسم، پول زیادی هم دارد کمااینکه ترکیب صهیونیسم و نتانیاهو می‌تواند جبهه‌ای از ثروت، قدرت، تزویر و حتی ترور را در برابر ممدانی به میدان بیاورد. ممدانی اگر بسیار زیرک، شجاع و با تدبیر باشد شاید بتواند بر این جبهه زر، زور، تزویر و تهدید غلبه کند و الا مقهور ترامپیسم و صهیونیسم خواهد شد.


5- از اینها مهم‌تر، تأثیر قدرت و شهرت در نفس خود ممدانی است. در طول تاریخ و در همین عصر جمهوری اسلامی در ایران خودمان افراد زیادی داشتیم که بعد از رسیدن به قدرت، 180 درجه تغییر مسیر دادند. عامل مقهور قدرت شدن اگر در ممدانی وجود داشته باشد، تمام پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای که برای بعد از شهردار شدنش می‌شود چیزی بیش از تخیل نخواهد بود. او فقط وقتی می‌تواند تحول به وجود بیاورد که مقهور قدرت نباشد.

 

زهران ممدانی شهردار نیویورک نیویورک خبر فوری آمریکا انتخابات ترامپ
