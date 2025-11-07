میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویتکاف: حماس با خلع سلاح موافقت کرده است

مقامات حماس در مواضع عمومی خود بارها با خلع سلاح مخالفت کرده و تصریح کرده‌اند که تا پایان اشغال فلسطین، سلاح خود را کنار نخواهند گذاشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۴۱
| |
425 بازدید
ویتکاف: حماس با خلع سلاح موافقت کرده است

 نماینده ویژه ترامپ در غرب آسیا استیو ویتکاف می‌گوید مقامات حماس ساعاتی پیش از امضای آتش‌بس، با خلع سلاح این گروه موافقت کرده‌اند. این در حالی است که مسئولان ارشد حماس بارها خلع سلاح کامل را رد و آن را «غیرممکن» توصیف کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، استیو ویتکاف مدعی شده که مقامات حماس در جریان مذاکرات آتش‌بس در ۹ اکتبر، به او و همکار دیگرش، جرد کوشنر، گفته‌اند که مایل به خلع سلاح هستند.

با این حال، مقامات حماس در مواضع عمومی خود بارها با خلع سلاح مخالفت کرده و تصریح کرده‌اند که تا پایان اشغال فلسطین، سلاح خود را کنار نخواهند گذاشت.

ویتکاف در ادامه افزوده که آمریکا در حال فشار آوردن به اسرائیل است تا به نیروهای پنهان‌شده حماس در تونل‌های رفح اجازه دهد در ازای عفو عمومی، سلاح‌های خود را تحویل دهند. در حال حاضر حدود ۲۰۰ نیروی حماس در تونل‌های رفح گرفتار شده‌اند و رژیم صهیونیستی مانع خروج آن‌ها می‌شود.

برچسب ها
ویتکاف حماس اسرائیل فلسطین سلاح خبر فوری
