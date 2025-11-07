۱۶/آبان/۱۴۰۴
Friday 07 November 2025
۱۶:۴۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
535
535
بازدید
پ
ترکیب پرسپولیس برابر استقلال خوزستان
کد خبر:
۱۳۳۸۷۳۶
تاریخ انتشار:
۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۳
07 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۸۷۳۶
|
۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۳
07 November 2025
|
535
بازدید
535
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس
استقلال خوزستان
پوستر
رونمایی
خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پروازهای ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوستر پرسپولیس برای بازی امروز با تِم حادثه بندر رجایی
پوستر باشگاه پرسپولیس برای دیدار با استقلال
پوستر پرسپولیس برای بازی امروز مقابل گل گهر
پوستر خیبر برای رویایی با سپاهان
پوستر باشگاه استقلال برای دیدار با خیبر
پوستر باشگاه پرسپولیس برای دیدار امروز برابر نساجی
پوستر باشگاه خیبر خرمآباد برای بازی روز شنبه با استقلال
پوستر باشگاه آلومینیوم برای بازی مقابل پیکان
دو خرید جدید پرسپولیس امشب رونمایی میشود
پوستر باشگاه فولاد برای دیدار امروز با پرسپولیس+عکس
کریخوانی پرسپولیس برای دربی ۱۰۵؛ پوستر خاطرهها
پوستر معنادار استقلال برای دیدار با هم نامش
رونمایی از ۲ گزینه خارجی پرسپولیس
پرسپولیس برای الهلال دندان تیز کرد
پرسپولیس چگونه به استقبال ذوبآهن رفت؟
پوستر نساجی برای بازی امروز مقابل استقلال
محرومیت در انتظار ستاره بزرگ پرسپولیس
رونمایی از پوستر چهل و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
عکس: پوستر بازی ایران و قرقیزستان رونمایی شد
پوستر تراکتور برای بازی استقلال خوزستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
جاده چالوس یکطرفه شد
اولین سیستم آتشنشانی هوش مصنوعی جهان برای مهار آتشسوزیهای نفتی در کشتیها
کارگردان مشهور در نزاع خیابانی به قتل رسید!
ابداع رحم مصنوعی برای نوزادان زودرس
اعلام زمان شروع تمرینات استقلال در فیفادی
سکه در تعادل، دلار در سایه تصمیمات ارزی/ خبری از خریدهای هیجانی نیست
آیا زمان خوبی برای خرید و فروش طلا است؟
زنگ هشدار در تهران به صدا درآمد
ویتکاف: حماس با خلع سلاح موافقت کرده است
پزشکیان: ایران متعلق به به یک قشر نیست
ترکیب پرسپولیس برابر استقلال خوزستان
ترامپ وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد
اطلاعیه باشگاه در پی اعتراض هواداران
شکوه دلواران در میدان انقلاب تهران+عکس
قیمت جدید کالاهای اساسی در کشور
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تلاشها برای یافتن تلفنهمراه دادستان نظامی
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هستهای بخرد/ فتوای آیت الله خامنهای میتواند تغییر کند
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمیگردیم» را ببینید
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین میشوند
نشست اضطراری نتانیاهو درباره ایران و حزبالله
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
(۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمیدادند بچراند!
(۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
(۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
(۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمههای صداوسیما
(۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیتها کوتاهی کردیم!
(۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
(۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را میزنیم!
(۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهادههای دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بیبرنامه در داده، پیشبینی، پیشگیری و اقدام
(۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گرانترین برنج جهان آشنا شوید
(۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمیگردیم» را ببینید
(۴۸ نظر)
میوهجات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟
(۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود
(۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!
(۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
(۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cGW
tabnak.ir/005cGW
کپی شد