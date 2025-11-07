میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد

ایسنا : دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا وضعیت اضطراری ملی در قبل ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
ترامپ وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد

ترامپ در این بیانیه تصریح کرده است: «به همین دلیل، وضعیت اضطراری اعلام‌شده در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و تدابیر اتخاذشده برای مقابله با آن، پس از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ نیز همچنان پابرجا خواهد بود. من وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، «جیمی کارتر» سی‌ونهمین رئیس‌جمهور آمریکا، فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ را در واکنش به «گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی» در تهران امضا کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مأمور شد تا تمامی دارایی‌های رسمی ایران در ایالات متحده از جمله حساب‌های بانکی در آمریکا و شعب و شرکت‌های وابسته خارجی آن‌ها را مسدود کند.

این اقدام عملاً آغاز نخستین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود. در ۷ آوریل ۱۹۸۰، کارتر روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد و صادرات تمامی کالاهای آمریکایی به ایران، از جمله مواد غذایی و دارو، را ممنوع کرد. همچنین واردات کالاهای ایرانی به آمریکا و سفر شهروندان آمریکایی به ایران نیز ممنوع شد.«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا وضعیت اضطراری موسوم به «وضعیت اضطراری ملی» در قبال ایران را که شامل تحریم‌های یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران است، برای یک سال دیگر تمدید کرد.

این تصمیم روز جمعه و در بیانیه‌ای که در وبگاه «فدرال رجیستر»، سامانه اسناد رسمی دولت آمریکا انتشار یافته، اعلام شده است.

در این بیانیه آمده است که «روابط با ایران هنوز عادی نشده و فرآیند اجرای توافقات دوجانبه مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ همچنان ادامه دارد». این توافقات به «توافقنامه الجزایر» میان ایران و آمریکا اشاره دارد که منجر به آزادی دیپلمات‌های آمریکایی شد که پس از انقلاب ۱۹۷۹ بیش از یک سال در تهران زندانی بودند. این اسناد به‌ویژه بر اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید دارند.

ترامپ ایران وضعیت اضطرار خبر فوری آمریکا تحریم
گزارش خطا
