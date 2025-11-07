رهبر انصارالله: ایران حامی مسائل امت اسلامی است

«سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن روز جمعه و در سی و چهارمین دوره کنگره ملی عربی در بیروت با اشاره به تلاش‌ها برای خلع‌سلاح حزب‌الله گفت: دشمن صهیونیستی با مشارکت آمریکا تلاش می‌کند تا معادله تجاوز و مصونیت از مجازات را تحمیل کند و همواره قربانی را سرزنش کند. دشمن صهیونیستی برای خلع سلاحی تلاش می‌کند که از که از لبنان محافظت می‌کند و سلاحی که مانع سیطره دشمن صهیونیستی بر غزه در طول دو سال گذشته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش المیادین، وی گفت: هدف طرح صهیونیستی در تلاش‌های آشکار خود تشکیل «اسرائیل بزرگ» است. حامیان دشمن صهیونیستی با آن همکاری می‌کنند در حالی که به این مسئله توجه ندارند که این همکاری چه خسارت‌های هولناکی را برای این امت دارد.

وی گفت: نقش جبهه‌های پشتیبانی یک نقش مهم در این دور در طول دو سال گذشته بود. نقش حزب الله با ثبات و مشارکت بزرگ و تاثیرگذار و فداکاری‌های عظیم خود در صدر جبهه‌های پشتیبانی است.

۱۸۳۰ عملیات نظامی در پشتیبانی از غزه انجام دادیم

سید الحوثی گفت: در چارچوب نقش جبهه‌های پشتیبانی، نقش یمن در حمایت از غزه با بقیه جبهه‌ها برای همه واضح است. حضور یمن با فعالیت گسترده مردمی و موضع و فعالیت‌هایش در زمینه‌های مختلف و در راس آن نظامی ممتاز و بزرگ بود. ما ۱۸۳۰ عملیات نظامی در پشتیبانی از غزه با موشک‌های بالستیک، پهپادها و قایق‌های جنگی انجام دادیم. در عملیات دریایی ۲۲۸ کشتی از کشتی‌های وابسته به دشمن هدف قرار گرفت. عملیات دریایی ما دشمن صهیونیستی را مجبور به بستن بندر ایلات در طول ۲ سال کرد و خسارت‌های اقتصادی بزرگی را به آن وارد کرد. ما همچنین ۲۲ پهپاد ام کیو ۹ آمریکا را سرنگون کردیم. سرنگونی این پهپادها اهمیت زیادی در ناکام گذاشتن طرح نظامی آمریکا برای از بین بردن توانمندی‌های یمن و پایان دادن به موضع یمن در حمایت از فلسطین داشت. همچنین در عملیات دریایی با پنج ناو هواپیمابر همراه با ناوهای دریایی آمریکا مقابله کردیم و آنها را مجبور به ترک صحنه عملیات کردیم.

رهبر انصارالله گفت: آمریکا به دشوار بودن درگیری‌های دریایی و موفقیت تاکتیک یمن اذعان کرد. حملات آمریکا و اسرائیل علیه یمن به حدود ۳۰۰۰ حمله رسید. در این حملات بمب افکن‌های بی۲ و بی۵۲ و جنگنده‌های اف ۳۵ مشارکت داشتند. یمن در طول ۲ سال صدها شهید و زخمی تقدیم کرد که از جمله آنها نخست وزیر و وزرا بودند. همچنین از جمله شهدای ما محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد ارتش بود.

وی گفت: فعالیت‌های مردمی در طول دو سال گذشته ادامه یافت و شامل راهپیمایی‌های میلیونی هفتگی در صدها میدان بود. ما در این مرحله بر اهمیت تمام فعالیت‌هایی که تثبیت کننده پایبندی ما به آرمان‌ها و دفاع از حقوق مشروع امت ما است، تاکید می‌کنیم. دشمنان از طریق تحمیل منطق قدرت و زورگویی و باج خواهی تلاش می‌کنند تا حقوق امت عربی ما را بگیرند.

دشمنان برای مخدوش کردن نقش ایران در حمایت از اعراب تلاش می‌کنند

سید الحوثی در ادامه گفت: دشمنان تلاش می‌کنند تا این نزاع را به گونه‌ای توصیف کنند که اعراب را از تمام حق خود محروم کنند؛ گویی که آنها هیچ گونه مسئله و آرمانی ندارند. دشمنان برای مخدوش کردن نقش ایران در حمایت از اعراب تلاش می‌کنند گویی آنچه که اتفاق می‌افتد صرفا یک نزاع بین ایران و اسرائیل است و اعراب هیچ ارتباطی با آن ندارند. به تصویر کشیدن نزاع بین ایران و اسرائیل به گونه‌ای که هیچ ارتباطی با اعراب ندارد، پوچ‌ترین استدلالی است که حقایق آشکار را انکار می‌کند.

وی افزود: حقایق واضح این است که زمین‌های اشغال شده سرزمین‌های عربی هستند و دشمن صهیونیستی به قتل اعراب می‌پردازد. از حقایق واضح این است که نقش ایران نقشی در حمایت از اعراب و حمایت از مسائلی است که مسائل تمام امت اسلامی است.

باید برای ناکام گذاشتن دشمن صهیونیستی تلاش کرد

رهبر انصارالله در پایان گفت: ثمره پایداری در غزه و جبهه‌های پشتیبانی و بیداری جهانی بسیاری از ملت‌ها مهم‌ترین عوامل فشار بر دشمن برای اعلام آتش بس بود. دشمن اسرائیلی مثل عادت همیشه خود برای دور زدن و نقض توافق و خلاصی از موانع و بازگشت به مسیر متجاوزانه و جنایتکارانه خود تلاش می‌کند. باید برای ناکام گذاشتن دشمن صهیونیستی و حفظ عوامل قدرت و تلاش برای توسعه این عوامل تلاش کرد.

