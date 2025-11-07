درحالی که جهان سعی در کنترل قیمت‌ها دارد اما شرکت‌های ایرانی به دلایل مختلفی اعم از نوسانات ارزی و افزایش نرخ نگهداری و سرویس و یا حتی کمبود هواپیما، آسمان ایران را به کالایی لوکس برای طبقه متوسط و دست نیافتی برای اقشار ضعیف تبدیل شده است.

در حالی‌که قیمت بلیت هواپیما در جهان تنها ۱۵ درصد بالا رفته، پروازهای داخلی ایران با رشدی دوبرابری، رکورد تازه‌ای در گرانی شکستند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، براساس بررسی های صورت گرفته از درگاه‌های فروش بلیت، در آبان ۱۴۰۴، قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جهش کرده است.



اما این درحالی است که بر اساس گزارش نیمه نخست ۲۰۲۵، میانگین رشد جهانی بلیت هواپیما تنها ۱۵ درصد بوده است.

درحالی که جهان سعی در کنترل قیمت‌ها دارد اما شرکت‌های ایرانی به دلایل مختلفی اعم از نوسانات ارزی و افزایش نرخ نگهداری و سرویس و یا حتی کمبود هواپیما، آسمان ایران را به کالایی لوکس برای طبقه متوسط و دست نیافتی برای اقشار ضعیف تبدیل شده است.