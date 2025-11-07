۳۰ هزار پزشک عمومی ناپدید شدند!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید سی هزار پزشک عمومی ما اصلا معلوم نیست کجا هستند که برای جامعه بهداشت، سلامت و درمان جای سوال و نگرانی است.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران، سلام ستوده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره کمبود پزشک در کشور گفت: در رابطه با ظرفیتهای پزشکی و کمبود پرستار و پزشک در مراکز درمانی و بیمارستانها باید عرض کنم که در حال حاضر تمامی مراکز درمانی و بیمارستانها با کمبود پزشک و پرستار مواجه هستند بهخصوص شبها که به درمانگاه و اورژانس مراجعه میکنید یک طب اورژانس به اضافه یک پزشک در درمانگاه عمومی دارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس بیان کرد: مردم به شدت از عملکرد وزارت بهداشت در طول چند سال گذشته گلایه دارند و نهتنها تعداد پزشکان افزایش پیدا نکرده بلکه تعدادشان خیلی کم شده است.
این نماینده مجلس میگوید ما احترام خاصی برای پزشکان قائل هستیم؛ متاسفانه تعدادی به سراغ عملهای زیبایی رفتند و بهدنبال درآمدهایی هستند که سریع به آن برسند نه اینکه در مراکز درمانی و بیمارستانها به آن صورت درآمد نداشته باشند و حقوقشان به موقع پرداخت نشود چون بیمهها هم به آن صورت پاسخگو نیستند پزشکان انگیزه لازم برای کار در مراکز درمانی را ندارند که وزارت بهداشت باید این موضوع را مدیریت کند و حتما برنامه خاصی داشته باشد که هم تعداد پزشکان را افزایش دهد و هم به پزشکان امیدواری دهد تا با انگیزه بیشتر در مراکز درمانی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: الان تعداد سی هزار پزشک عمومی ما اصلا معلوم نیست کجا هستند، آیا از کشور خارج شدند؟ آیا بهدنبال عملهای زیبایی هستند؟ این موارد برای جامعه بهداشت، سلامت و درمان جای سوال و نگرانی است و نظام سلامت زیر سوال میرود و ارزش و اعتبارش را با این حساب از دست میدهد.
ستوده تاکید کرد: وزارت بهداشت حتما باید در تامین پزشک برای مراکز درمانی و بیمارستانها برنامه ویژهای داشته باشد و هیچ راه فراری وجود ندارد چون مصوبه مجلس است و حتما باید این کار انجام شود چون مردم خدماترسانی میخواهند و از کمبود پزشک و پرستار، گرانی داروها و عدم پاسخگویی بیمهها نگران هستند.