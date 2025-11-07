میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳۰ هزار پزشک عمومی ناپدید شدند!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: الان تعداد سی هزار پزشک عمومی ما اصلا معلوم نیست کجا هستند، آیا از کشور خارج شدند؟ آیا به‌دنبال عمل‌های زیبایی هستند؟ این موارد برای جامعه بهداشت، سلامت و درمان جای سوال و نگرانی است و نظام سلامت زیر سوال می‌رود و ارزش و اعتبارش را با این حساب از دست می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۱۶
| |
938 بازدید
۳۰ هزار پزشک عمومی ناپدید شدند!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید سی هزار پزشک عمومی ما اصلا معلوم نیست کجا هستند که برای جامعه بهداشت، سلامت و درمان جای سوال و نگرانی است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران، سلام ستوده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره کمبود پزشک در کشور گفت: در رابطه با ظرفیت‌های پزشکی و کمبود پرستار و پزشک در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها باید عرض کنم که در حال حاضر تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با کمبود پزشک و پرستار مواجه هستند به‌خصوص شب‌ها که به درمانگاه و اورژانس مراجعه می‌کنید یک طب اورژانس به اضافه یک پزشک در درمانگاه عمومی دارد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس بیان کرد: مردم به شدت از عملکرد وزارت بهداشت در طول چند سال گذشته گلایه دارند و نه‌تنها تعداد پزشکان افزایش پیدا نکرده بلکه تعدادشان خیلی کم شده است.

این نماینده مجلس می‌گوید ما احترام خاصی برای پزشکان قائل هستیم؛ متاسفانه تعدادی به سراغ عمل‌های زیبایی رفتند و به‌دنبال درآمدهایی هستند که سریع به آن برسند نه اینکه در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به آن صورت درآمد نداشته باشند و حقوقشان به موقع پرداخت نشود چون بیمه‌ها هم به آن صورت پاسخگو نیستند پزشکان انگیزه لازم برای کار در مراکز درمانی را ندارند که وزارت بهداشت باید این موضوع را مدیریت کند و حتما برنامه خاصی داشته باشد که هم تعداد پزشکان را افزایش دهد و هم به پزشکان امیدواری دهد تا با انگیزه بیشتر در مراکز درمانی فعالیت کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: الان تعداد سی هزار پزشک عمومی ما اصلا معلوم نیست کجا هستند، آیا از کشور خارج شدند؟ آیا به‌دنبال عمل‌های زیبایی هستند؟ این موارد برای جامعه بهداشت، سلامت و درمان جای سوال و نگرانی است و نظام سلامت زیر سوال می‌رود و ارزش و اعتبارش را با این حساب از دست می‌دهد.

ستوده تاکید کرد: وزارت بهداشت حتما باید در تامین پزشک برای مراکز درمانی و بیمارستان‌ها برنامه ویژه‌ای داشته باشد و هیچ راه فراری وجود ندارد چون مصوبه مجلس است و حتما باید این کار انجام شود چون مردم خدمات‌رسانی می‌خواهند و از کمبود پزشک و پرستار، گرانی داروها و عدم پاسخگویی بیمه‌ها نگران هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پزشک عمومی مجلس شورای اسلامی کمبود پزشک جامعه پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان سلامت
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: آمار مرگ و میر روزانه ۸۰۰ تا ۱۵۰۰نفر است
وزیر طالبان: افغانستان با کمبود پزشک زن مواجه است
آیا پزشک کم داریم؟
ویزیت ۹۰۰ هزار تومانی پزشک عمومی
 عدد های عجیب و غریب در قراردادهای پزشکان عمومی با بخش دولتی +سند
هشدار کمبود پزشک در سال‌های آتی
دستور قالیباف درمورد افزایش فوتی‌های کرونا
کمیته ویژه بررسی حادثه کلینیک سینا تشکیل شد
بازدید نمایندگان استان تهران از بیمارستان رسول اکرم
قطعا کاندیدای ریاست کمیسیون بهداشت هستم
۹۱ شهرستان کشور بدون متخصص زنان و زایمان
پزشکان عمومی از انجام لیزردرمانی منع شدند
۶ وزیر به سوالات نمایندگان در مجلس پاسخ می‌دهند
بالاخره پزشک کم داریم یا زیاد؟
۲۰ هزار پزشک عمومی کار پزشکی نمی‌کنند
پزشکان ایرانی در صف ورود به بازار کار کانادا
زمان برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی
معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده اهدا‌کننده عضو
آزمون صلاحیت بالینی پزشک عمومی فردا برگزار می‌شود
توصیه آیت‌الله‌جوادی‌آملی به جامعه‌ پزشکی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cGC
tabnak.ir/005cGC