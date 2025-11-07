دبیرکل حزب جمهوریت گفت: ما جبهه اصلاحات را به لحاظ اینکه در جلسات دبیران احزاب، شخصیت‌های حقیقی صاحب رای باشند قبول نداریم و عضو آن نشدیم و تا زمانی که این مجموعه به شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب تبدیل نشود، عضو آن نخواهیم شد؛ چراکه هرگونه اقدامی را که برخلاف تحزب باشد و احزاب را تضعیف کند، به حال کشور مضر می‌دانیم و معتقدیم این اقدام، جبهه اصلاحات را کاملاً به سمت حذف احزاب و از بین بردن تحزب در کشور می‌برد.

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم‌مان بر این است که در انتخابات پیش‌رو مستقل باشیم و اگر بخواهیم اگر با احزاب و گروه‌های دیگر ائتلاف کنیم، این ائتلاف با آنهایی باشد که همفکر هستند، گفت: با این که جبهه اصلاحات، عملاً شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب را منحل کرده است، ما با تعداد قابل توجهی از احزاب هم فکر، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب را احیا کردیم و در وزارت کشور به ثبت رساندیم و ان شاءالله می‌توانیم تحت عنوان شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب لیست بدهیم و افراد شایسته از نظر خودمان را معرفی کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با اشاره به رویکرد این حزب در قبال انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: به لحاظ وظیفه ذاتی احزاب، درباره این انتخابات کار را شروع کرده‌ایم و تصمیم داریم که ان شاءالله در حد توان در انتخابات پیش‌رو حضور فعال داشته باشیم.



وی افزود: ستاد انتخابات حزب تشکیل شده و درحال برنامه‌ریزی‌های مربوطه هستیم تا ان شاءالله بتوانیم در سراسر کشور افراد شاخص، متخصص و مورد اعتماد را شناسایی و به مردم معرفی کنیم؛ چراکه کار ما این است که به عنوان مورد اعتماد مردم، کارنامه افراد را بررسی و سپس افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم و به کسانی‌که ما را قبول دارند، بگوییم که به این افراد رای دهند. امیدوار هستیم که در دوره‌ی بعدی شوراها، مجموعه‌ای بهتر از شوراهای فعلی انتخاب شوند و بتوانند اهداف و آرمان‌های بلند نظام شورایی را به مرحله اجرا درآورند.

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم‌مان بر این است که در انتخابات پیش‌رو مستقل باشیم و اگر بخواهیم با احزاب و گروه‌های دیگر ائتلاف کنیم، این ائتلاف با آنهایی باشد که همفکر هستند، گفت: با این که جبهه اصلاحات، عملاً شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب را منحل کرده است، ما با تعداد قابل توجهی از احزاب هم فکر، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب را احیا کردیم و در وزارت کشور به ثبت رساندیم و ان شاءالله می‌توانیم تحت عنوان شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب لیست بدهیم و افراد شایسته از نظر خودمان را معرفی کنیم.

منتجب‌نیا ادامه داد: بیش از یک سال است که جلسات شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب را برگزار کرده و اقدامات مربوطه را نیز انجام دادیم و طی ماه‌های قبل این مجموعه را در وزارت کشور به ثبت رساندیم؛ تاکنون نیز تحت عنوان شورای هماهنگی، چند بیانیه داشتیم و الان می‌تونیم بر اساس قانون تحت این عنوان لیست بدهیم و از افراد حمایت کنیم و فعالیت‌های سیاسی دیگری داشته باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احزاب عضو این شورا، اظهار کرد: بیش از ۱۰ حزب اصلاح طلب عضو این شورا هستند؛ این احزاب بنا به تعبیری اصلاح طلبان خط امامی هستند که در درون نظام با الگوهای فکری امام راحل کار را آغاز کردیم؛ البته گروه‌های دیگر نیز امام(ره) را قبول دارند اما به هر حال ما محور و معیار را دیدگاه‌ها و نظرات کلی امام راحل می‌دانیم.

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی همچنین درباره عدم عضویت این حزب در جبهه اصلاحات گفت: ما جبهه اصلاحات را به لحاظ اینکه در جلسات دبیران احزاب، شخصیت‌های حقیقی صاحب رای باشند قبول نداریم و عضو آن نشدیم و تا زمانی که این مجموعه به شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب تبدیل نشود، عضو آن نخواهیم شد؛ چراکه هرگونه اقدامی را که برخلاف تحزب باشد و احزاب را تضعیف کند، به حال کشور مضر می‌دانیم و معتقدیم این اقدام، جبهه اصلاحات را کاملاً به سمت حذف احزاب و از بین بردن تحزب در کشور می‌برد. متاسفانه بعضی‌ها اصرار دارند به خاطر ۴ نفر که رفیق‌شان هستند و همکارشان بودند و سابقه وزارت دارند، آن‌ها را در عدد احزاب قرار دهند که به نظرم این اقدامات ظلم به احزاب و کشور است.

منتجب‌نیا همچنین به اصول قانون اساسی درباره شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: قانون شوراها در مجلس اول و دوم به تصویب رسید ولی در زمان آقای خاتمی اجرا شد؛ این قانون سال‌های سال مهجور بود و یکی از خدمات ماندگار دولت آقای خاتمی این است که قانون شوراها را از بایگانی بیرون آورد و به مرحله اجرا رساند.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور اظهار کرد: شوراها بسیار مهم هستند و نباید فعالیت این نهاد را دست کم گرفت؛ مردم و سیاسیون باید بدانند که انتخابات شوراها از کوچک‌ترین روستا تا کلان شهرها برگزار می‌شود و مردم با انگیزه‌های مختلف در آن شرکت می‌کنند و با نظر مردم، پارلمان‌های محلی تشکیل می‌شوند. فلسفه انتخابات این است که مردم در تعیین سرنوشت‌شان نقش داشته باشند و انتخابات شوراها نیز بهترین وسیله برای حضور مردم در تعیین سرنوشت‌شان است.

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با بیان اینکه «شوراهای اسلامی شهر و روستا و حتی شورای عالی استان‌ها نماد حضور مردم هستند»، عنوان کرد: حضور مردم‌ پای صندوق‌های رای بسیار مهم است و اگر خدای ناخواسته مردم در انتخابات پیش‌رو حضور پرشوری نداشته باشند، ضربه سنگینی به نظام وارد می‌شود؛ لذا باید تلاش شود تا هم انتخابات پرشوری برگزار شود و هم افرادی به شوراها راه یابند که بتوانند در شهر و روستا تحول ایجاد کنند.

انتخابات هفتمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.