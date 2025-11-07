زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در دوران تبلیغات انتخاباتی تأکید کرده بود که «افزایش قیمت بنزین بدون کارشناسی و گفتوگو با مردم نباید انجام شود». او در آن زمان با اشاره به عدالت در پرداخت یارانهها گفته بود: «نمیشود یارانه را به پولدارها بدهیم و هزینه گرانی را از جیب بقیه برداریم. باید راهحلی پیدا کنیم تا سهم همه داده شود.»
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ موضوع افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. آخرین بار آبان ماه سال 98 بود که دولت نرخ بنزین را دو نرخی کرد؛ ۱۵۰۰ تومان برای سهمیهای و ۳۰۰۰ تومان برای آزاد. تصمیمی که از ۲۴ آبان همان سال اجرایی شد و رشد ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت را به دنبال داشت.
اکنون، پس از گذشت شش سال، خبرهای تازهای از تغییر دوباره قیمت این حامل انرژی به گوش میرسد. در تازهترین اظهارنظر، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که طرح بنزین سهنرخی با قیمتهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی به تصویب رسیده است.
این سخنان همزمان با اظهارات اخیر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، مطرح میشود؛ اظهاراتی که از برنامهریزی دولت برای تغییر نرخ بنزین حکایت دارد. قائمپناه در جمع خبرنگاران گفت: نرخ هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود و نرخ سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نخواهد کرد. اما وی به طور غیرمستقیم از تعیین نرخ جدید بنزین بالاتر از سهمیه فعلی خبر داد و همچنان بر عدم تغییر نرخ بنزین سهمیه ای تاکید داشت.
بر اساس این سخنان از معاون رئیس جمهور، به نظر میرسد دولت فعلاً قصدی برای افزایش نرخ بنزین در سهمیههای موجود ندارد و تصمیم جدید بیشتر متوجه مصرف مازاد است؛ همان بخشی که نماینده مجلس نرخ آن را ۵۰۰۰ تومان اعلام کرده است.
از سوی دیگر، مدتی قبل، طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، در گفتوگویی تأکید کرده بود: «بنزین باید گران شود؛ اما چگونگی و زمان آن باید به نحوی باشد که جامعه بپذیرد»
بیشتر بخوانید:
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت درهای بسته؟
در مجموع، گزارشهای غیررسمی از طرح جدید دولت چنین حکایت دارد:
۶۰ لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان
۱۰۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان
و مازاد مصرف با نرخ ۵۰۰۰ تومان
به گفته کارشناسان، اجرای چنین طرحی اثر تورمی محسوسی نخواهد داشت، چراکه افزایش نرخ تنها در سهمیه سوم اعمال میشود و جهش قیمتی قابل توجهی در بازار به وجود نمیآورد. همچنین انتظار نمیرود تغییر رفتار مصرفی خاصی در میان مردم شکل بگیرد و مالکان خودروها، ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین سهمیهای در اختیار دارند.
در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند دولت با این تصمیم به دنبال شکستن «قبح تثبیت قیمت بنزین» است؛ قبحی که شش سال حفظ شده بود. از سوی دیگر، این اصلاح میتواند بهعنوان گامی کوچک برای جبران بخشی از کسری بودجه و مقدمهای برای تصمیمات بزرگتر در بودجه سال ۱۴۰۵ تعبیر شود.
در همین حال، برخی رسانهها از آغاز جمعآوری کارتهای سوخت آزاد در جایگاههای بینراهی خبر دادهاند و نوشته اند: جایگاههایی در آزادراههای تهران–قم و قم–کاشان به استناد دستور جدید شرکت ملی پخش، کارتهای آزاد را از مدار خارج کردهاند؛ اقدامی که باعث نارضایتی مسافران فاقد کارت شخصی شده است.
اکنون باید دید این اقدام، مقدمه اجرای طرح جدید بنزین با نرخهای سهگانه است یا صرفاً اقدامی موقتی برای مدیریت مصرف. هرچند متصدیان جایگاهها هشدار دادهاند اگر همه متقاضی استفاده از کارت جایگاه باشند، شارژ کارتها قبل از پایان شبانهروز به اتمام میرسد و این امر برای سایر هموطنانی که کارت ندارند مشکلآفرین خواهد شد و جایگاه نیز امکان پاسخگویی نخواهد داشت.