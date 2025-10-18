En
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟

پس از شش سال از اصلاح قیمت بنزین، حالا زمزمه‌های تازه‌ای از تغییر نرخ در دولت پزشکیان به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که در آستانه تدوین بودجه و میان تکذیب و تأیید مقام‌های رسمی، نشانه‌ای از تصمیم سخت پیش‌روی دولت است.
افزایش قیمت بنزین بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی و سیاسی کشور بازگشته و موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. موضوعی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی در این باره اتخاذ کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در دوران تبلیغات انتخاباتی تأکید کرده بود که «افزایش قیمت بنزین بدون کارشناسی و گفت‌و‌گو با مردم نباید انجام شود». او در آن زمان با اشاره به عدالت در پرداخت یارانه‌ها گفته بود: «نمی‌شود یارانه را به پولدار‌ها بدهیم و هزینه گرانی را از جیب بقیه برداریم. باید راه‌حلی پیدا کنیم تا سهم همه داده شود.»

پزشکیان همچنین درباره نقل‌قولی از او در خصوص بنزین ۲۵ هزار تومانی توضیح داده بود: «وقتی آن حرف مطرح شد من در دولت نبودم. نگاه من این است که باید محرومان را دید؛ اگر قرار است یارانه بدهیم، ابتدا باید به آنها برسد. نباید با سوبسید دادن به امثال من، سفره محرومان را کوچک کنیم.»

اکنون در مقام رئیس‌جمهور، دیدگاه او همچنان بر پایه توزیع عادلانه یارانه انرژی است؛ با این تأکید که هرگونه تغییر قیمتی باید پس از گفت‌و‌گو با مردم انجام شود.

زمزمه‌های بودجه‌ای و تصویری که خبرساز شد

با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم و در آستانه تدوین لایحه بودجه، زمزمه‌هایی از احتمال تغییر قیمت بنزین شنیده می‌شود. انتشار تصویری منسوب به مصوبه هیأت دولت که از «افزایش فاصله قیمتی بنزین و گاز CNG» و «تعیین سقف سهمیه و چندنرخی شدن سوخت» حکایت داشت، به سرعت تیتر یک رسانه‌ها شد.

اما این خبر با واکنش سریع مسئولان اطلاع‌رسانی دولت مواجه شد. آنان ضمن تکذیب موضوع، تأکید کردند که «دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد». با این حال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این خبر را به‌صورت رسمی رد نکرد و همین امر بر ابهامات افزود.

سهمیه‌ها، کارت‌های کم‌یاب و گمانه نرخ سوم

در حال حاضر سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان است. طی سال‌های اخیر، سهمیه سوخت آزاد به‌تدریج کاهش یافته و در آخرین تغییر در اواخر سال ۱۴۰۲، از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر رسیده است. برای مصرف مازاد نیز استفاده از کارت‌های جایگاه سوخت پیش‌بینی شده، اما کمبود این کارت‌ها در بسیاری از شهر‌ها همچنان با گلایه مردم همراه است.

از «بنزین مفت» تا «سه‌نرخی شدن سوخت»

محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی تأکید کرده است: «بنزین باید گران شود؛ اما چگونگی و زمان آن باید به نحوی باشد که جامعه بپذیرد. قیمت بنزین در کشورمان مفت است، اما فکر نمی‌کنم امسال گرانی بنزین رخ دهد.»

در مقابل، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، از جدی شدن بحث «سه‌نرخی شدن بنزین» سخن گفته و اظهار کرده است: «صحبت از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین مطرح است. اگر قرار بر گرانی است، بهتر است افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اعمال شود.»

همچنین سیداسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده که مجلس پیش‌تر به دولت اختیار داده تا در صورت ضرورت، قیمت بنزین را افزایش دهد.

قالیباف: بنزین را لیتری ۶۰ هزار تومان می‌خریم، ۳ هزار تومان می‌فروشیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر با انتقاد از مصرف بی‌رویه سوخت گفته بود: «بنزین را لیتری ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می‌خریم و لیتری ۲ تا ۳ هزار تومان می‌دهیم. حداقل از مسیر بهینه‌سازی می‌توانیم ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور اضافه کنیم.»

دولت: تصمیم بدون اطلاع مردم نخواهد بود

در واکنش به این فضای پرحرف‌وحدیث، سخنگوی دولت تأکید کرده است: «هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید و پنهان‌کاری انجام نخواهد شد. دولت هرگز اجازه نمی‌دهد تصمیماتش بر اقشار آسیب‌پذیر و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.»

مهاجرانی نیز پیش‌تر در مردادماه گفته بود: «در اینکه باید درباره موضوع بنزین بیشتر صحبت کنیم شکی نیست، اما هنوز زمان تصمیم‌گیری نرسیده و موضوع در حد طرح مسئله است. بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای کسی که ماشین آفرود دارد ارزان است؛ آیا می‌توان سهم دهک‌های پایین را به این ترتیب اختصاص داد؟»

تصمیم سخت پیش‌روی دولت

اکنون در حالی که دولت با کسری بودجه جدی و ناترازی در حوزه انرژی روبه‌روست، پرسش اصلی این است که آیا تصمیم‌گیران به سمت تعیین «نرخ سوم» حرکت می‌کنند؟

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده، هیأت وزیران تصمیمات مهمی در این باره اتخاذ خواهد کرد. تصمیمی که پس از شش سال از آخرین تغییر قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، می‌تواند مسیر جدیدی در سیاست سوختی کشور رقم بزند؛ مسیری که تحقق اهدافی، چون جبران کسری بودجه، تعدیل مصرف و کاهش قاچاق سوخت را دنبال می‌کند، اما بنا به وعده رئیس‌جمهور، تنها در صورتی قابل اجراست که پیش از آن، با مردم در میان گذاشته شود.

 

قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی بنزین بنزین آزاد
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
22
پاسخ
راه مردمو یاد گرفتید ، اینقدر میگید که عادی بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
14
پاسخ
تغییر قیمت یک کالا یا خدمت بدون در نظر گرفتن سایر اجزای کل سیستم کشور خطایی جیران ناپذیر و فاجعه آمیز است. دلسوزان کشور باید وارد شوند و برای بهبود قدرت خرید، تورم، بیکاری و .... به صورت یک بسته کلی تمام اجزای سیستم مانند: حقوق ، مالیات، مسکن، آموزش، درمان، خوراک، پوشاک، بهداشت، انرژی، تفریحات ..... را در نظر بگیرند.
ناشناس
|
India
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
6
20
پاسخ
شورش میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
نوشته دولت در مقابل تصمیم سخت؟! انگار در خصوص بقیه موارد که گران کردند خیلی سخت بوده و خیلی زجر کشیده اندکه حالا تصمیم سخت میخواهند بگیرند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
هیچ اتفاقی نمیفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
16
پاسخ
فقط مسئولین به مردم استرس وارد می کنند و اصلا فکر رفاه و آسایش و توسعه زیرساختها نیستند. هزینه سو مدیریت و کم کاری ایشان را مردم پرداخت میکنند. خدا جایحق نشسته است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
حق گرفتنی است نه بخشیدنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
15
8
پاسخ
بنزین از آب معدنی هم ارزون تره

چرا به خاطر یه سری آقازاده که بنزین مفت بزنن، ما باید بدون یارانه باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تقریبا 99 درصد قیمت آب معدنی مربوط به ظرف پلاستیکی و مالیات های مختلف و هزینه حمل و نقل و بسته بندی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
15
7
پاسخ
اگر بنزین مفت نبود اینجوری هر هفته ملت هجوم نمیبردن شمال، طرف کلا ۱۰۰ هزارتومن پول بنزینشه خوب معلومه هجوم میبره شمال
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
پس مشکل پیدا شد. رفتن مردم به شمال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تنها رفاه و شادی باقی مانده برای طبقه متوسط مسافرت با ماشین شخصی است آن را هم می خواهید غیر ممکن کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
10
6
پاسخ
بنزین باید لیتری حداقل ۵۰ هزار تومان بشه تا یه سری خوشحال هر هفته نرن شمال و تفریح و گردش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
اصلا چه معنی داره مردم خوشحال باشن؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
13
پاسخ
مقصر کاهش ارزش پول ملی مردم هستند که بنزین را لیتری 60 هزار تومان می خرید؟؟؟؟ چرا کشوری که چهارمین ذخایر نفت را دارد باید بنزین وارد کند؟؟؟؟ درآمد مردم هم به دلار و برابر با کشورهای پیشرفته است که همه قیمت ها را به مردم با دلار حساب می کنید؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
2
پاسخ
بحث یارانه ها مربوط به فقیر و متوسط و غنی نیست و خلط مبحث میکنند. سهم هر کسی باید پرداخت بشه. با این توجیه آقایان باید کارتن خواب باشی که از منابع بهره ببری و اگر کاره ای شده ای سهم عمومی باید قطع بشه. اول بحث یارانه ها در دهه هشتاد یادتونه که میگفتید این سهم هر کسی هست و خودش باید تصمیم بگیره چکار میخواد بکنه حالا یادتون رفته. بجای این بازیها شایسته سالاری واقعی همراه با تصمیمات و سیاستهای عاقلانه میتونه وضعیت رو بهبود بده نه با دست توی جیب مردم کردن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
یارانه از بیت المال سهم همه است ربطی به دهک درآمدی و فقیر و غنی نداره
عبدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
8
پاسخ
مگر حقوقدها رو بادلار حساب میکنید که میگیددبنزین‌ ارزان است و دم از قشر ضعیف جامعه میزنید و مردم راذفریب می دهید گرانی بنزین بیشتر به قشر ضعیف لطمه میزنه چون اون ها از خودرو شخصی برخوردار نیستند زمان استفاده از ناکسی ها. و مسافرکشها کرایه بیشترذبایددبدهند و‌گلا تورم را همراه خود می آورد بیایید با قاچاق سوختدمبارزه کنید و کسانی که قاچاق میکنن را به اعدام محکوم کنید نه جریمه اگر دنبال بر هم زدن آرامش جامعه هستید گران کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
حقوق در ترکیه نیز به دلار نیست به لیر است ولی نرخ بنزین معادل یک دلار است !
حقوق هر فرد در ترکیه با حداقل دستمزدمعادل 500 لیتر بنزین است و دز ایران معادل 6،666برای سهمیه 1500 و برای نرخ آزاد که فاجعه است !3،3333
