بازیگر زن سینما درگذشت

زویا امامی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون بر اثر ایست قلبی درگذشت.

زویا امامی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون شب گذشته پنجشنبه ۱۵ آبان درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کاظم هژیرآزاد بازیگر پیشکسوت با اشاره به درگذشت همسرش در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «زویا همسرم دیشب زمانی‌که من در حال اجرای نمایش بودم به دلیل ایست قلبی درگذشت.»

وی در ادامه آورده است: «همکارم بود. همراهم بود بعد از فوت پسرم در همه گیری کرونا دچار افسردگی و سپس پارکینسون شد و دیگر نمی توانست به کار هنری ادامه دهد که ای کاش می‌توانست. شاید کار هنری می توانست تسکینی بر دل شکسته اش باشد ولی همه کارها به دست اوست. به هر حال هرچه خواست اوست ما راضی ایم به رضای او.»

زویا امامی بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون است که از سال ۱۳۷۵ با بازی در سریال «وکلای جوان» به کارگردانی بهرام کاظمی پا در عرصه بازیگری گذاشت. از دیگر سریال های او می توان به «معمای شاه» و «پشت کنکوری ها» اشاره کرد.