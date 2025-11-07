میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازیگر زن سینما درگذشت

زویا امامی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون بر اثر ایست قلبی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۰۲
| |
2580 بازدید

بازیگر زن سینما درگذشت

زویا امامی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون شب گذشته پنجشنبه ۱۵ آبان درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کاظم هژیرآزاد بازیگر پیشکسوت با اشاره به درگذشت همسرش در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «زویا همسرم دیشب زمانی‌که من در حال اجرای نمایش بودم به دلیل ایست قلبی درگذشت.»

وی در ادامه آورده است: «همکارم بود. همراهم بود بعد از فوت پسرم در همه گیری کرونا دچار افسردگی و سپس پارکینسون شد و دیگر نمی توانست به کار هنری ادامه دهد که ای کاش می‌توانست. شاید کار هنری می توانست تسکینی بر دل شکسته اش باشد ولی همه کارها به دست اوست. به هر حال هرچه خواست اوست ما راضی ایم به رضای او.»

زویا امامی بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون است که از سال ۱۳۷۵ با بازی در سریال «وکلای جوان» به کارگردانی بهرام کاظمی پا در عرصه بازیگری گذاشت. از دیگر سریال های او می توان به «معمای شاه» و «پشت کنکوری ها» اشاره کرد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زویا امامی بازیگر زن بازیگر درگذشت تلویزیون صداوسیما کاظم هژیرآزاد
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس جدید بازیگر نقش سارا در پایتخت
تصاویری از چهره الناز حبیبی در تولد ۳۷ سالگی
نگار جواهریان با استایلی عجیب آفتابی شد+عکس
عکس: چهره جدید آزیتا حاجیان در ۶۶ سالگی
قاب عاشقانه فهیمه سریال پایتخت با همسرش
روایت بازیگر معروف تلویزیون از سوء قصد به جانش
سیما تیرانداز: هنرمند باید طرف حق و حقیقت باشد
چهره متفاوت مه‌لقا باقری بعد از عمل زیبایی
بهمن دان: به وصایای حضرت امام (ره) گوش کنید
توضیحات نعیمه نظام دوست درباره همکاری با تلویزیون
پیام تسلیت قالیباف برای درگذشت ژاله علو
جمشید هاشم پور کیست؟
عکس: تغییر ناگهانی لیلا حاتمی در ۵۲ سالگی
رضا داوودنژاد بدرود حیات گفت! / مرور ویدیویی بر آثار رضا داوودنژاد
مهدی فخیم‌زاده: تلویزیون از جذابیت خارج شده است
پرستویی: تلویزیون حق ندارد مرگم را زیرنویس کند
تشکیل نخستین صنف فعالان صداوسیما با محوریت مجریان تلویزیون
چرا تلویزیون یک بار دیگر هک شد؟!
اعتراف رئیس صداوسیما به ریزش مخاطبان رسانه ملی، نخستین گام تغییر ریل؟
رضا بابک: ناگهان برای تلویزیون مازاد شدیم!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cFy
tabnak.ir/005cFy