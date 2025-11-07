تحقیق جدید درباره ورزش مردان و زنان

این موضوع به‌دلیل تفاوت‌های بیولوژیکی میان مردان و زنان است.

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مردان باید تقریباً دو برابر زنان ورزش کنند تا به همان اندازه از خطر بیماری‌های قلبی برای خود بکاهند.

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ این مطالعه علمی روی بیش از ۸۵ هزار بزرگسال بریتانیایی در بازه سنی ۳۷ تا ۷۳ سال انجام شده است.

مردان بیش از زنان برای کاهش خطر بیماری‌های قلبی به ورزش نیاز دارند

این تحقیق نشان داد زنانی که حدود ۴ ساعت در هفته فعالیت بدنی متوسط تا شدید که باعث افزایش تنفس و ضربان قلب می‌شود، مانند پیاده‌روی تند، دویدن آرام، دوچرخه‌سواری یا رقص، انجام دادند، حدود ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر بیماری عروق کرونر قلب قرار گرفتند.

اما از سوی دیگر، مردان باید تقریباً ۹ ساعت از همان نوع فعالیت‌ها را در هفته انجام می‌دادند تا به کاهش مشابهی در خطر ابتلا به بیماری قلبی دست پیدا کنند.

این الگو در میان افرادی که از قبل به بیماری قلبی مبتلا بودند نیز دیده شده است. زنانی که دچار بیماری عروق کرونر قلب بودند، تنها با انجام حدود ۵۱ دقیقه فعالیت بدنی در هفته می‌توانستند خطر مرگ ناشی از هر علت را تا ۳۰ درصد کاهش دهند، اما مردان برای دستیابی به همین میزان کاهش خطر، باید حدود ۸۵ دقیقه ورزش در هفته انجام می‌دادند.

هرچند این نتایج ممکن است برای بسیاری شگفت‌انگیز به نظر برسد، اما در واقع تأییدکننده فرضیه‌ای است که دانشمندان علم ورزش سال‌ها به آن مشکوک بودند. تفاوت‌های زیستی واضحی وجود دارد که می‌تواند تا حدی توضیح بدهد که چرا زنان و مردان از فعالیت بدنی نتایج متفاوتی دریافت می‌کنند.

سطح استروژن در زنان معمولاً بالاتر از مردان است. این هورمون تأثیر مهمی بر واکنش بدن به ورزش دارد. استروژن می‌تواند به بدن کمک کند تا در طول ورزش‌های استقامتی چربی بیشتری به‌عنوان سوخت بسوزاند و همچنین به سلامت رگ‌های خونی کمک می‌کند. بخشی از این اثر از طریق حمایت از میتوکندری‌ها انجام می‌شود که برای عملکرد حیاتی بدن ضروری‌اند.

همچنین زنان معمولاً فیبرهای عضلانی کندانقباض بیشتری دارند. این نوع فیبرهای عضلانی در برابر خستگی کارآمدتر و مقاوم‌تر هستند و برای فعالیت‌های بدنی مداوم و پایدار مناسب‌ترند.