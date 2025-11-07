آنجلینا جولی در خط مقدم جنگ در اوکراین+عکس

در یکی از ایست‌ بازرسی‌ها، حادثه‌ای میان نیروهای جذب سرباز و همراهان جولی رخ‌داده است، اما هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست. این در حالی است که منابع مختلف می‌گویند یکی از اعضای همراه جولی در جریان عبور از یک ایست بازرسی نظامی، توسط مأموران جذب ارتش اوکراین به خدمت فراخوانده شده است.

حضور غافلگیرکننده جولی در شهر خرسون، خط مقدم جنگ اوکراین و روسیه با حاشیه‌ای غیرمنتظره همراه شد. یک مقام ارشد اوکراینی در گفت‌وگو با پولیتیکو تأیید کرده که در یکی از ایست‌ بازرسی‌ها، حادثه‌ای میان نیروهای جذب سرباز و همراهان جولی رخ‌داده است، اما هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست. این در حالی است که منابع مختلف می‌گویند یکی از اعضای همراه جولی در جریان عبور از یک ایست بازرسی نظامی، توسط مأموران جذب ارتش اوکراین به خدمت فراخوانده شده است.

به گزارش تابناک به نقل ازفارس: جولی که باهدف دیدار با غیرنظامیان و بررسی وضعیت انسانی منطقه به خرسون سفرکرده بود، برای دومین بار از زمان آغاز جنگ سال ۲۰۲۲ به اوکراین آمده است. او پیش‌تر نیز از شهر لویو دیدار کرده بود. مقام اوکراینی تأکید کرده است که جولی بدون اطلاع رسمی به دولت اوکراین وارد کشور شده و ورودش از طریق مرز زمینی انجام‌گرفته است.

در همین حال، ستاد نیروهای زمینی ارتش اوکراین در بیانیه‌ای چهار پاراگرافی جزئیاتی از این ماجرا منتشر کرد و اعلام داشت فردی که به خدمت فراخوانده شده، راننده‌ جولی بوده است. اما ساعتی بعد، این بیانیه حذف شد و سخنگوی ارتش در گفت‌وگو با پولیتیکو اظهار داشت که نمی‌توانند وقوع این رویداد را «تأیید یا تکذیب» کنند.

او تنها افزود: اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها نادرست و تحریف‌شده است. تحقیقات در حال انجام است و همه جزئیات در دست بررسی قرار دارد.