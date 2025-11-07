آنجلینا جولی در خط مقدم جنگ در اوکراین+عکس

حضور غافلگیرکننده جولی در شهر خرسون، خط مقدم جنگ اوکراین و روسیه با حاشیهای غیرمنتظره همراه شد. یک مقام ارشد اوکراینی در گفتوگو با پولیتیکو تأیید کرده که در یکی از ایست بازرسیها، حادثهای میان نیروهای جذب سرباز و همراهان جولی رخداده است، اما هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست. این در حالی است که منابع مختلف میگویند یکی از اعضای همراه جولی در جریان عبور از یک ایست بازرسی نظامی، توسط مأموران جذب ارتش اوکراین به خدمت فراخوانده شده است.
به گزارش تابناک به نقل ازفارس: جولی که باهدف دیدار با غیرنظامیان و بررسی وضعیت انسانی منطقه به خرسون سفرکرده بود، برای دومین بار از زمان آغاز جنگ سال ۲۰۲۲ به اوکراین آمده است. او پیشتر نیز از شهر لویو دیدار کرده بود. مقام اوکراینی تأکید کرده است که جولی بدون اطلاع رسمی به دولت اوکراین وارد کشور شده و ورودش از طریق مرز زمینی انجامگرفته است.
در همین حال، ستاد نیروهای زمینی ارتش اوکراین در بیانیهای چهار پاراگرافی جزئیاتی از این ماجرا منتشر کرد و اعلام داشت فردی که به خدمت فراخوانده شده، راننده جولی بوده است. اما ساعتی بعد، این بیانیه حذف شد و سخنگوی ارتش در گفتوگو با پولیتیکو اظهار داشت که نمیتوانند وقوع این رویداد را «تأیید یا تکذیب» کنند.
او تنها افزود: اطلاعات منتشرشده در رسانهها نادرست و تحریفشده است. تحقیقات در حال انجام است و همه جزئیات در دست بررسی قرار دارد.
در ادامه، دفتر منطقهای جذب نیرو در شهر میکولایف وقوع این اتفاق را تأیید کرد و گفت راننده جولی در واقع یکی از نیروهای ذخیره ارتش بوده که طبق دستور، برای «دوره بازآموزی نظامی» فراخوانده شده است. هنوز روشن نیست که آیا او فوراً به این دوره اعزام شده یا موظف است در موعد دیگری خود را معرفی کند.
این خبر در حالی منتشر شده است که نماینده جولی از اظهارنظر رسمی درباره این رویداد خودداری کرده است.
همزمان، وبسایت محلی نیکوستی ویدئویی از حضور جولی در منطقه میکولایف منتشر کرده که موجی از گمانهزنیها را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است. کاربران در فضای مجازی با حیرت از این اتفاق یاد کردهاند و برخی نیز این رویداد را نشانهای از فضای سخت و پیچیده نظاموظیفه در اوکراین دانستهاند. درحالیکه جولی برای مأموریتهای انساندوستانه خود معمولاً با هماهنگی دولتهای محلی اقدام میکند، این بار به نظر میرسد سفر او بدون اطلاع رسمی انجام شده است — اقدامی که احتمالاً یکی از دلایل سردرگمی و برخورد غیرمنتظره نیروهای نظامی در محل ایست بازرسی بوده است.
با وجود حاشیههای پیشآمده، منابع نزدیک به یونیسف گفتهاند هدف جولی از این سفر همچنان کمک به جلبتوجه جامعه جهانی به وضعیت دشوار غیرنظامیان اوکراینی است؛ بهویژه در مناطقی چون خرسون که همچنان در معرض حملات مستمر قرار دارد.
این رویداد که در ابتدا تنها بهصورت شایعه در شبکههای اجتماعی منتشر شد، اکنون به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات روز در رسانههای اوکراینی تبدیل شده است — سفری بشردوستانه که ناخواسته رنگ و بوی نظامی به خود گرفت.