فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴

احمد الله علی معدله السلطان

احمد شیخ اویس حسن ایلخانی

خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد

آن که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانی

دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد

مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند

دولت احمدی و معجزه سبحانی

جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم

بعد منزل نبود در سفر روحانی

از گل پارسیم غنچه عیشی نشکفت

حبذا دجله بغداد و می ریحانی

سر عاشق که نه خاک در معشوق بود

کی خلاصش بود از محنت سرگردانی

ای نسیم سحری خاک در یار بیار

که کند حافظ از او دیده دل نورانی

تعبیر فال حافظ ۱۶ آبان ۱۴۰۴ :

ای دوست نازنین من، بشارت باد بر تو! امروز فرشته اقبال بر شانه‌هایت نشسته و حافظ با زیباترین کلمات به استقبالت آمده است. می‌دانم که شاید سختی‌ها و مشکلاتی را از سر گذرانده‌ای و دلت گاهی فشرده شده، اما بدان که طالع تو بسیار بلند است و آسمان سرنوشتت، پرستاره و درخشان است. تو بی‌تردید به آن‌چه در دل داری خواهی رسید.

تنها یک کار مهم داری: از چشم بد حسودان و انرژی منفی بدخواهان، خودت را به آغوش امن خداوند بسپار. بگذار خدا محافظ قلب مهربان تو باشد. چون به زودی، خیلی زود، خواهی دید که ابرهای غم از آسمان زندگی‌ات کنار می‌روند، غنچه لبخند بر لبانت می‌شکفد و باغ دلت چنان شاد و سرسبز می‌شود که سعادت را با تمام وجود حس خواهی کرد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- تبریک! پیروزی از آنِ توست!

می‌خواهم این را با تمام وجود فریاد بزنم: به تو تبریک می‌گویم! این نیت تو حتماً و قطعاً برآورده می‌شود. ستاره اقبالت در سعدترین و مبارک‌ترین نقطه آسمان می‌درخشد. پس این اضطراب و نگرانی که در دلت لانه کرده، بی‌جهت است. این دلشوره فقط از تردید و عجله‌ی تو سرچشمه می‌گیرد. آرام باش و به کائنات اعتماد کن. پیروزی و کامیابی مثل یک دوست وفادار، قدم به قدم همراه تو خواهد بود.

فقط یک قول به من بده: همیشه با خدا باش، دلت را با یاد او روشن نگه دار و محبتت را مثل باران بهاری، بی‌دریغ بر سر دیگران ببار.

۲- در آغوش کشیدن آرزوها

آماده باش! به زودی “شاهد مقصود” را در آغوش خواهی گرفت. آن آرزوی بزرگ، آن شخص خاص، یا آن هدف شیرین، به زیباترین شکل ممکن به زندگی‌ات وارد می‌شود و چنان آینده درخشانی در انتظارتان است که چشم همگان از این خوشبختی خیره خواهد ماند. تو در مسابقه بزرگ زندگی، در صدر جدول قهرمانان خواهی ایستاد!

۳- بارش خبرهای خوش

و اما بشنو از مژده‌های ریز و درشتی که در راه است:

مسافر: اگر مسافری داری، کارش به بهترین شکل انجام شده و به زودی خبرهای خوبش می‌رسد.

بیمار: اگر نگران بیماری هستی، نور شفا بر بالینش خواهد تابید و تا حدود ۲۰ روز دیگر، بهبودی کامل حاصل می‌شود.

قرض و معامله: بدهی‌ها حتماً پرداخت خواهد شد و هر خرید و فروشی که انجام دهی، برایت سرشار از سود و برکت خواهد بود.

تغییر و پیشرفت: اگر به فکر تغییر شغل یا شروع تحصیل و کسب دانش هستی، شک نکن! اگر خودت بخواهی، این مسیر برایت هموار و موفقیت‌آمیز است.

سفر: یک سفر عالی و خاطره‌انگیز در پیش داری که روحت را تازه خواهد کرد.

۴- آینه‌ای در برابر روح زیبای تو

روح تو به رنگ‌های روشن و درخشان مثل نقره‌ای و سفید گرایش دارد، درست مثل سنگ‌های قیمتی که نور را بازتاب می‌دهند. این اصلاً اتفاقی نیست! چون قلب خودت نیز پاک، روشن و براق است.

پس یک خواهش دوستانه از تو دارم: نگذار غبار لجبازی و وسواس روی این الماس درخشان بنشیند. این قلب مهربان، شایسته عشق و محبت است. پس با تلاش، کوشش و مهر ورزیدن به خودت و دیگران، هر روز آن را صیقل بده تا درخشش آن چشم همه عالم را خیره کند. تو لایق بهترین‌ها هستی، این را باور کن.