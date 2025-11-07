گروسی مدعی شد که برنامه هستهای ایران پس از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات کلیدی غنیسازی در ماه ژوئن آسیب دیده و ادعا کرد که تهران همچنان بهاندازه کافی اورانیوم غنیشده و دانش فنی برای آنچه که «ساخت سلاح هستهای در آینده نزدیک» خوانده شد، در اختیار دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در این رابطه گفت: «ایران برای بازسازی آن پایه صنعتی و فناورانه به زمان نیاز دارد.»
مدیرکل آژانس اتمی افزود که کارشناسان تخمین میزنند این روند یک سال یا بیشتر طول بکشد.
وی مدعی شد که مواد هستهای ایران – که عمدتا در همان سایتهای هدفگرفتهشده باقی ماندهاند – به آنها اجازه میدهد «چند سلاح هستهای تولید کنند».
مدیرکل آژانس گفت که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نشانه «چرخشی چشمگیر از دیپلماسی به سوی استفاده از زور» بوده و بازگشتی از سالها مذاکره محسوب میشود. وی خواستار بازگشت به گفتوگو شد و دیپلماسی را «تنها مسیر دستیابی به راهحلی پایدار» توصیف کرد.
گروسی افزود: «از زمان حملات ژوئن، ما هنوز نتوانستهایم به روند قبلی بازگردیم. ایران قانونی داخلی تصویب کرده که میگوید باید همکاری خود با ما را محدود کند.»
با این حال، وی تاکید کرد که آژانس همچنان در حال رایزنی با تهران است.
مدیرکل آژانس اتمی همچنین ادعاها مبنی بر اینکه گزارش آژانس بهانهای برای حملات فراهم کرده را رد کرد و گفت گزارش مذکور «حاوی هیچ اطلاعات جدیدی نبود» و «بیدلیل سیاسی شده است».
گروسی همچنین گزارشها درباره تاثیر هوش مصنوعی بر یافتههای آژانس را بیاساس دانست و تاکید کرد: «نتیجهگیریهای ما توسط بازرسان انسانی انجام میشود، نه ماشینها.»
وی افزود: هرچند آژانس از هوش مصنوعی برای پردازش برخی دادهها استفاده میکند اما این فناوری در تصمیمگیری درباره میزان پایبندی کشورها به تعهدات هستهای نقشی ندارد.