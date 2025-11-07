اعلام آخرین فرصت نهایی برای داوطلبان دکتری

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ امشب به پایان می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ دواطلبان تا پایان امشب مهلت دارند از درگاه اطلاع رسانی لین سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود.