میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام آخرین فرصت نهایی برای داوطلبان دکتری

کد خبر: ۱۳۳۸۶۸۷
| |
238 بازدید

اعلام آخرین فرصت نهایی برای داوطلبان دکتری

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ امشب به پایان می‌رسد.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ دواطلبان تا پایان امشب مهلت دارند از درگاه اطلاع رسانی لین سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آزمون دکترا مهلت تمدید دکترا آزمون دکتری دکتری خبر فوری سازمان سنجش
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام جزئیات نام نویسی آزمون دکترا
مراحل ثبت‌نام داوطلبان در آزمون دکتری علوم پزشکی
اعلام آخرین مهلت نام‌نویسی آزمون دکتری
رقابت داوطلبان رشته‌های دکتری دانشگاه‌ها آغاز شد
مهلت انتخاب رشته دکتری برای بار سوم تمدید شد
تاریخ اعلام نتایج آزمون‌های ارشد و دکتری
تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۳
امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۱۴۰۱
۱۱۰ هزار داوطلب دکتری کارت گرفتند
مهلت ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ تمدید شد
داوطلبان کرونایی کنکور دکتری چه کنند؟
اطلاعیه مهم سازمان سنجش درمورد آزمون دکتری
تمدید مهلت انتخاب رشته در آزمون دکتری
تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری علوم پزشکی
تمدید ثبت نام دکتری دانشگاه معارف اسلامی
تمدید مهلت ثبت نام کنکور دکتری ۹۹ تا ۱۴ آذر
ثبت‌نام در آزمون دوره دکتری تا ۱۲ آذرماه
چرا سازمان سنجش ساکت است!؟
زمان توزیع کارت آزمون دوره دکتری
دكتري؛ آزموني براي سنجش سازمان سنجش
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cFj
tabnak.ir/005cFj