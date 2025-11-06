میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض

کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش

رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری و تیم ایران صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۷۰
| |
1389 بازدید

کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش

به گزارش تابناک، رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پیگیری و تیم ایران صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک شد؛ هرچند کوراش در این بازی‌ها به صورت نمادین برگزار می‌شود و مدال‌های آن در جدول مدالی کسورها، محاسبه نمی‌شود.

رامین احمدزاده در وزن ۸۱- با نماینده عربستان مبارزه کرد و توانست وی را در کمتر از ۲ دقیقه ضربه فنی کند، او در دومین مبارزه حریف قرقیزستانی را به فاصله کمتر از یک دقیقه شکست داد. رامین احمدزاده در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و در جدالی دشوار باخت. احمدزاده در آخرین مبارزه خود به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با پیروزی در این مسابقه به مدال طلای دست یافت.

طاهره آذرپیوند نماینده کوراش ایران در وزن ۵۷ - در اولین مسابقه خود به مصاف نماینده پاکستان رفت و در ۱۱ ثانیه حریف خود را با ضربه فنی شکست داد، اما دومین مسابقه خود را برابر حریفی از قرقیزستان برگزار کرد و در پایان شکست خورد. آذرپیوند پس از شکست به نماینده قزقیزستان به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در این مسابقه با تساوی ۲-۲ به دلیل کسب امتیاز آخر به پیروزی رسید. او در این رقابت‌ها به مدال برنز دست یافت.

دنیا آقایی نماینده ایران در وزن ۷۰- کیلوگرم با نماینده لبنان مبارزه کرد و حریفش را مغلوب ساخت. او در دومین مبارزه با نماینده تاجیکستان برنده شد. آقایی در مرحله بعدی به دلیل عدم حضور حریفش از سوی کمیته برگزاری مسابقات برنده اعلام شد. آقایی پس از سه پیروزی پی در پی به مصاف حریف ازبکستانی رفت و با ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

مجید وحید بریمانلو در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم کوراش با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و در جدالی سخت در فاصله ۱۹ ثانیه به پایان، حریفش را شکست داد. بریمانلو سپس به مصاف حریفی از قرقیزستان رفت و در کمتر از ۲ دقیقه با ضربه فنی به پیروزی رسید. بریمانلو پس از کسب دو برد به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و ضربه فنی شد و باخت. او به مدال نقره رقابت‌های کوراش بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی کوراش ورزشکاران ایران مدال طلا مدال نقره
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چهاردهمین مجمع عمومی انجمن ورزش کشورهای اسلامی
شه‌بخش در آستانه مدال/ پیروزی‌های تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به فینال در روز نخست
پیروزی مردان والیبال ایران در نخستین دیدار مقابل بحرین
والیبال زنان ایران به ترکیه باخت
دو بوکسور زن فردا به روی رینگ می‌روند
اعلام ترکیب تیم ملی فوتسال ایران مقابل مراکش
پیروزی قاطع سروقامتان ایران مقابل قطر
یک نقره و برنز برای کوارش ایران
دومین نماینده بوکس بانوان ایران ناکام ماند
پیروزی اولین نماینده کوراش ایران
پیروزی‌های نمایندگان کوراش ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cFS
tabnak.ir/005cFS