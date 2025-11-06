واکنش قالیباف به انتخاب شهردار نیویورک

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتخاب شهردار نیویورک گفت: من باور ندارم که انتخاب یک نفر، باعث از بین رفتن ظلم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شود.

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف در جریان سفر به پاکستان در گفت‌وگوی تلویزیونی برنامه «کپیتال‌تاک» شبکه «جئو تی‌وی» در پاسخ به این پرسش که آیا با انتخاب زُهران ممدانی سوءتفاهم‌های ایران و آمریکا برطرف می‌شود، گفت: من باور ندارم که انتخاب یک نفر، باعث از بین رفتن ظلم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شود.

وی ادامه داد: به هر حال رای آوردن او با وجود تمام تلاش‌های ترامپ و نتانیاهو نتیجه اقدامات این دو در جنگ غزه و ایران است. واقعیت این است که نظرسنجی‌های معتبر از پیشی گرفتن طرفداران فلسطین در کشور آمریکا خبر می‌دهد.

همچنین رئیس مجلس به سوالاتی در خصوص روابط ایران و پاکستان و مسائل منطقه‌ای پاسخ داد.