نمایندگان ایران در رقابت های کوراش بازی های همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف حریفان خود رفتند و تا اینجای کار این نتایج رقم خورده است.

به گزارش تابناک، اولین نماینده ایران در رقابت های کوراش بازی های همبستگی کشورهای اسلامی موفق شد حریف خود را شکست دهد. رامین احمدزاده در وزن ۸۱- با نماینده عربستان مبارزه کرد و توانست وی را در کمتر از ۲ دقیقه ضربه فنی کند.احمدزاده در دومین مبارزه حریف قرقیزستانی را به فاصله کمتر از یک دقیقه شکست داد.

مجید وحید بریمانلو در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم کوراش با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و در جدالی سخت در فاصله ۱۹ ثانیه به پایان، حریفش را شکست داد.

دنیا آقایی نماینده ایران در وزن ۷۰- کیلوگرم با نماینده لبنان مبارزه کرد و حریفش را مغلوب ساخت.وی در دومین مبارزه با نماینده تاجیکستان برنده شد.

این مسابقات کماکان ادامه دارد.