روایت عراقچی از مأموریت اقتصادی وزارت خارجه

به گزارش تابناک، عباس عراقچی پنجشنبه ۱۵ آبان در نشست صمیمی با فعالان اقتصادی همدان با اشاره به اهمیت نقش دیپلماسی در توسعه اقتصادی، اظهار کرد: وزارت امور خارجه وظیفه تجارت ندارد، بلکه مأموریت آن تسهیل روابط اقتصادی و ایجاد فرصت برای فعالان ایرانی در بازارهای جهانی است.
وی با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد شهدای کشور، تأکید کرد: دیپلماسی اقتصادی بهمعنای ایجاد زمینه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و ظرفیتهای جهانی است.
عراقچی، هدف از دیپلماسی اقتصادی را گشودن مسیرهای تازه عنوان کرد و گفت: ما موظفیم موانع را از سر راه صادرکنندگان داخلی برداریم، بازارهای جدید شناسایی کنیم و روابط سیاسی را در جهت تقویت تجارت و سرمایهگذاری تنظیم کنیم.
وی با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر میان فعالان اقتصادی و ساختار دیپلماسی کشور افزود: اگر بخش خصوصی مسیر هدف خود را مشخص کند، وزارت خارجه میتواند راه سیاسی و حقوقی آن را هموار سازد. این ارتباط دوسویه ضامن موفقیت در تعاملات خارجی است.
وزیر امور خارجه، با بیان اینکه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان نقش مشاور اقتصادی فعالان را بر عهده دارد، تصریح کرد: این دفتر برای شنیدن نیازهای صادرکنندگان و انتقال آن به سطح ملی فعالیت میکند تا در مذاکره با دولتها و نهادهای خارجی از ظرفیتهای استانی حمایت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از فرصتهای جدید در حوزه کشت فراسرزمینی سخن گفت و افزود: چند کشور ازجمله اوگاندا و همچنین قزاقستان آماده واگذاری زمین برای تولید محصولات مورد نیاز ایران هستند. این همکاریها میتواند منابع آب ایران را حفظ و حضور اقتصادی کشور را در جهان تقویت کند.
عراقچی با اشاره به تابآوری فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، اظهار کرد: صادرکنندگان ایرانی در سختترین شرایط، با خلاقیت مسیرهای جدید پیدا کردهاند. باید به آنان اعتماد کرد و موانع داخلی را برداشت تا بتوانند نقش محوری خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند.
وی از تشکیل کارگروههای مشترک بین وزارت خارجه و دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: جمعبندی مسائل صادرکنندگان در هیأت دولت ارائه شده و رئیسجمهور دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و حل آنها را صادر کرده است.
وی افزود: وزارت خارجه خود را متعهد به حمایت از بخش خصوصی میداند. مأموریت ما باز کردن درهای تعاملات بینالمللی برای توسعه اقتصاد کشور است و این وظیفه را با همکاری همه بخشها پیش خواهیم برد.
استان همدان میتواند محور دیپلماسی استانی در شمالغرب کشور باشد
وزیر امور خارجه گفت: همدان ظرفیت آن را دارد که بهعنوان مرکز پیوند استانهای شمالغرب با کشورهای همسایه نقشآفرینی کند.
او تأکید کرد دیپلماسی استانی فرصتی تازه برای معرفی توانمندیهای اقتصادی همدان و گسترش تعامل با بازارهای منطقهای است.
عراقچی با اشاره به ابتکار دیپلماسی استانی، اظهار کرد: این طرح با هدف حل مسائل مناطق مرزی آغاز شد، اما بهسرعت به رویکردی ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استانها در تعاملات خارجی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه همدان از نظر موقعیت جغرافیایی، زیرساختهای صنعتی، گردشگری و ظرفیت علمی میتواند مرکز ثقل دیپلماسی منطقه شمالغرب کشور باشد، افزود: همدان باید نقش فعالتری در برگزاری نشستهای اقتصادی و همکاریهای بینالمللی ایفا کند.
عراقچی با اشاره به برگزاری همایشهای منطقهای دیپلماسی استانی در شیراز و مشهد، گفت: مرحله بعدی این نشستها در جنوب شرق کشور(چابهار) برگزار میشود و در ادامه، همدان بهعنوان یکی از گزینههای جدی میزبانی همایش شمالغرب کشور مد نظر است.
وی ادامه داد: هدف از دیپلماسی استانی این است که استانها مستقیماً با کشورهای همسایه خود تعامل کنند، ظرفیتهای بومی معرفی شود و مسیرهای تازهای برای صادرات و سرمایهگذاری گشوده گردد.
وزیر امور خارجه افزود: استانهای کشور باید بدانند وزارت خارجه تنها نهاد سیاسی نیست، بلکه بازوی پشتیبان فعالان اقتصادی هم هست و وظیفه دارد حتی در دوران تحریم نیز مسیر ارتباط با جهان را برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی تسهیل کند.
عراقچی با تأکید بر ظرفیتهای ویژه همدان در گردشگری مذهبی، صنایع دانشبنیان و کشاورزی، گفت: همدان بهدلیل پیشینه تاریخی و موقعیت ارتباطی خود میتواند به مرکز تعامل اقتصادی و فرهنگی با کشورهای منطقه تبدیل شود.