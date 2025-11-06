میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدودیت ترافیکی برای مراسم فردا در میدان انقلاب

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: روز جمعه (۱۶ آبان) طی مراسمی از مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران» در میدان انقلاب رونمایی می‌ شود. به همین منظور تمهیدات ترافیکی در نظر گرفته می شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۳۸
| |
189 بازدید

محدودیت ترافیکی برای مراسم فردا در میدان انقلاب

به گزارش تابناک، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی گفت: محدودیت تردد از ساعت ۱۷ فردا (جمعه) در مسیرهای منتهی به میدان انقلاب اسلامی اجرا می‌شود. این مسیرها شامل مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از تقاطع زارع، طول خیابان انقلاب از تقاطع حضرت ولیعصر، مسیر جنوب به شمال خیابان کارگر از تقاطع جمهوری اسلامی و مسیر شمال به جنوب خیابان کارگر از بلوار کشاورز می‌شود.

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: رانندگانی که قصد تردد در این محدوده را دارند باید از مسیرهای جایگزین مثل خیابان جمهوری اسلامی و بلوار کشاورز تردد کنند.

بهرام آبادی گفت: امکان تردد در خیابان های حضرت ولیعصر جهت جنوب به شمال، خیابان حافظ جهت شمال به جنوب، خیابان نواب نیز فراهم است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران پلیس راهور میدان انقلاب کنسرت رایگان اجرای برنامه محدودیت ترافیکی خیابان انقلاب خیابان ولیعصر
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنسرت رایگان ۵ خواننده در میدان انقلاب
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cEw
tabnak.ir/005cEw