محدودیت ترافیکی برای مراسم فردا در میدان انقلاب

به گزارش تابناک، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی گفت: محدودیت تردد از ساعت ۱۷ فردا (جمعه) در مسیرهای منتهی به میدان انقلاب اسلامی اجرا می‌شود. این مسیرها شامل مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از تقاطع زارع، طول خیابان انقلاب از تقاطع حضرت ولیعصر، مسیر جنوب به شمال خیابان کارگر از تقاطع جمهوری اسلامی و مسیر شمال به جنوب خیابان کارگر از بلوار کشاورز می‌شود.

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: رانندگانی که قصد تردد در این محدوده را دارند باید از مسیرهای جایگزین مثل خیابان جمهوری اسلامی و بلوار کشاورز تردد کنند.

بهرام آبادی گفت: امکان تردد در خیابان های حضرت ولیعصر جهت جنوب به شمال، خیابان حافظ جهت شمال به جنوب، خیابان نواب نیز فراهم است.