حسن یزدانی رسما استقلالی شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در حالیکه پیش از این زمزمههای آبیپوش شدن قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو در لیگ برتر کشتی آزاد ایران مطرح بود، امروز (۱۵ آبان) رسماً این اتفاق رقم خورد.
حسن یزدانی که با ۱۰ نشان المپیک و جهانی رکورددار تاریخ کشتی ایران است، با حضور در باشگاه استقلال، قرارداد رسمی خود را با استقلال جویبار به امضا رساند تا در لیگ ۱۴۰۴ در کنار کمیل قاسمی، قهرمان سنگینوزن المپیک ۲۰۱۲ لندن، حضور داشته باشد.
این کشتیگیر جویباری علاوه بر طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو و دو نقره المپیکهای ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس، طلای مسابقات جهانی ۲۰۱۷ پاریس، ۲۰۱۹ نورسلطان و ۲۰۲۱ اسلو را به همراه نقره جهانیهای ۲۰۱۵ لاسوگاس، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بلگراد و برنز جهانی ۲۰۱۸ بوداپست در کارنامه دارد و اکنون با ۱۰ مدال، بالاتر از جهانپهلوان تختی از نظر تعداد مدال، رکورددار کشتی ایران است. او همچنین با یک طلا و دو نقره المپیک، همرده با «آقا تختی» رکورددار کشتی ایران در ادوار المپیک محسوب میشود.
یزدانی با این افتخارات، امسال تیم استقلال جویبار را در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد همراهی خواهد کرد.
تیم استقلال تاکنون دو مسابقه خود در دور رفت مقابل بانک شهر و جوانان ستارگان ساری را با پیروزی پشت سر گذاشته و با صدرنشینی به استقبال دور برگشت مس