جنبش حماس در بیانیه‌ای، حضور وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «ایتمار بن گویر» در منطقه النقب و اقدام شخصی او مبنی بر ابلاغ دستورات تخریب و تخلیه برای خانواده‌های بادیه‌نشین در این منطقه را »«تجلی آشکار تروریسم سازمان‌یافته و استبدادی» توصیف کرد.

واکنش حماس به اقدام بن‌گویر علیه بادیه نشینان النقب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جنبش حماس امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای، رویکرد کابینه نتانیاهو را «حامی افراط‌گرایی و سرکوب در تمامی اشکال آن» خواند.

حماس تأکید کرد که قدرت‌نمایی اشغالگران در برابر تجمعات مدنی بادیه‌نشین، باج‌گیری و تهدید آن‌ها به ازدست دادن پناهگاهشان، حلقه‌ای از چرخه آزار سیستماتیک و تبعیض نژادی است و منطق تحریک و ظلم را بدون هیچ‌گونه ضابطه قانونی یا اخلاقی تقویت می‌کند.

این جنبش هشدار داد: ادامه رویکرد سرکوبگرانه و فاشیستی دولت اشغالگر، عواقب میدانی خطرناک‌تری را به همراه خواهد داشت.

حماس از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا به فوریت مداخله کرده و اشغالگران را از ادامه طرح‌های تخریب و آوارگی خود بازدارند.

این جنبش همچنین عموم مردم و نهادهای محلی و ملی را به همبستگی فوری با اهالی بادیه در النقب و تمامی مناطق آسیب‌دیده از سیاست‌های اشغالگران فراخواند و خواستار افزایش اقدامات مردمی و قانونی برای مقابله با تلاش‌های آوارگی اجباری شد.

در پایان بیانیه حماس آمده است: پایداری و استقامت مردم ما، سد محکمی در برابر تمامی طرح‌های خبیثانه اشغالگران است.