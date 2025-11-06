به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جنبش حماس امروز (پنجشنبه) در بیانیهای، رویکرد کابینه نتانیاهو را «حامی افراطگرایی و سرکوب در تمامی اشکال آن» خواند.
حماس تأکید کرد که قدرتنمایی اشغالگران در برابر تجمعات مدنی بادیهنشین، باجگیری و تهدید آنها به ازدست دادن پناهگاهشان، حلقهای از چرخه آزار سیستماتیک و تبعیض نژادی است و منطق تحریک و ظلم را بدون هیچگونه ضابطه قانونی یا اخلاقی تقویت میکند.
این جنبش هشدار داد: ادامه رویکرد سرکوبگرانه و فاشیستی دولت اشغالگر، عواقب میدانی خطرناکتری را به همراه خواهد داشت.
حماس از جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواست تا به فوریت مداخله کرده و اشغالگران را از ادامه طرحهای تخریب و آوارگی خود بازدارند.
این جنبش همچنین عموم مردم و نهادهای محلی و ملی را به همبستگی فوری با اهالی بادیه در النقب و تمامی مناطق آسیبدیده از سیاستهای اشغالگران فراخواند و خواستار افزایش اقدامات مردمی و قانونی برای مقابله با تلاشهای آوارگی اجباری شد.
در پایان بیانیه حماس آمده است: پایداری و استقامت مردم ما، سد محکمی در برابر تمامی طرحهای خبیثانه اشغالگران است.