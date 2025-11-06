میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش حماس به اقدام بن‌گویر علیه بادیه نشینان النقب

جنبش حماس در بیانیه‌ای، حضور وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «ایتمار بن گویر» در منطقه النقب و اقدام شخصی او مبنی بر ابلاغ دستورات تخریب و تخلیه برای خانواده‌های بادیه‌نشین در این منطقه را »«تجلی آشکار تروریسم سازمان‌یافته و استبدادی» توصیف کرد.
واکنش حماس به اقدام بن‌گویر علیه بادیه نشینان النقب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جنبش حماس امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای، رویکرد کابینه نتانیاهو را «حامی افراط‌گرایی و سرکوب در تمامی اشکال آن» خواند.

حماس تأکید کرد که قدرت‌نمایی اشغالگران در برابر تجمعات مدنی بادیه‌نشین، باج‌گیری و تهدید آن‌ها به ازدست دادن پناهگاهشان، حلقه‌ای از چرخه آزار سیستماتیک و تبعیض نژادی است و منطق تحریک و ظلم را بدون هیچ‌گونه ضابطه قانونی یا اخلاقی تقویت می‌کند.

این جنبش هشدار داد: ادامه رویکرد سرکوبگرانه و فاشیستی دولت اشغالگر، عواقب میدانی خطرناک‌تری را به همراه خواهد داشت.

حماس از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا به فوریت مداخله کرده و اشغالگران را از ادامه طرح‌های تخریب و آوارگی خود بازدارند.

این جنبش همچنین عموم مردم و نهادهای محلی و ملی را به همبستگی فوری با اهالی بادیه در النقب و تمامی مناطق آسیب‌دیده از سیاست‌های اشغالگران فراخواند و خواستار افزایش اقدامات مردمی و قانونی برای مقابله با تلاش‌های آوارگی اجباری شد.

در پایان بیانیه حماس آمده است: پایداری و استقامت مردم ما، سد محکمی در برابر تمامی طرح‌های خبیثانه اشغالگران است.

