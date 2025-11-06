والیبال زنان ایران به ترکیه باخت

تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین بازی خود در بازی‌های کشور‌های اسلامی مقابل ترکیه با نتیجه ۳ بر صفر بازی را به حرف واگذار کرد.

به گزارش تابناک، تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین بازی خود در بازی‌های کشور‌های اسلامی مقابل ترکیه قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر و امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹ ، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۳ بازی را به حرف واگذار کرد.

این دومین حضور تیم ملی والیبال بانوان ایران در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی است.

تیم‌های ایران و‌ ترکیه پیش از این در دوره قبلی بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه و‌ در فینال با هم رودررو شده بودند که ایران در آن دیدار هم نتیجه را واگذار کرده بود.

تیم ایران که این بار لی‌ دوهی کره‌ای را به‌عنوان سرمربی روس نیمکت دارد، چهره متفاوت و جوان‌تری در مقایسه با دوره قبل دارد. تیم دوهی در دیدار اول مقابل هم آذربایجان شکست خورده بود.

ایران در سومین دیدار خود در این دوره از رفابت‌ها از ساعت ۱۰:۳۰ روز سه‌شنبه مقابل افغانستان قرار خواهد گرفت.

مسابقات والیبال زنان این بازی ها با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی برگزار می‌شود و عربستان سعودی میزبان در این مسابقات تیم ندارد.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم گروه در فینال و تیم‌های سوم و چهارم در بازی رده بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.