قیمت نان در این استان، شبانه گران شد

روز گذشته برخی کاربران از افزایش قیمت نان در کلانشهر مشهد خبر دادند و امروز رئیس اتحادیه نانوایان مشهد این خبر را تایید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۱۰
| |
545 بازدید
قیمت نان در این استان، شبانه گران شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، عصر روز گذشته برخی کاربران مدعی شدند که نان در کلانشهر مشهد گران شده است و برخی از نانوایان با استفاده از کارت‌خوان دوم نان را به مردم گرانتر از نرخی که اعلام شده بود به فروش می رسانند.

در این حال، یکی از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار فارس در مشهد از افزایش قیمت نان در این کلانشهر گلایه می کند و می گوید: مگر قرار است در سال چند بار نان گران می شود؟

با توجه به افزایش گلایه ها توسط شهروندان مشهدی به سراغ علی اکبر کوه‌پیگر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در گفت و گو با خبرنگار فارس با تایید افرایش قیمت نان در کلانشهر مشهد اظهار کرد: قیمت نان از شب گذشته در این کلانشهر افزایش یافته است و نان در نانوایی های دولتی ۱۵ درصد گران شده است.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال مردم که علت استفاده نانوایان از کارت خوان دوم چیست، افزود: این افزایش قیمت طبق مصوبه استانی صورت گرفته است و با توجه به اینکه اجرای قیمت جدید بر روی کارت خوان‌های نانینو وجود نداشت نانوایان از کارت خوان دیگری برای قیمت اصلاح شده استفاده می‌کنند.

بر اساس توضیحات رئیس اتحادیه نانوایان مشهد، نرخ هر نان سنگک با افزایش ۱۵ درصدی به ۶ هزار تومان رسیده که شهروندان باید مبلغ ۸۰۰ تومان را از طریق کارتخوان‌های عادی پرداخت کنند.

نان بربری نیز ۳ هزارتومان بود و مردم باید بابت هر نان ۴۸۰ تومان از دستگاه‌های کارتخوان دوم نانوایی‌ها بپردازند.

قیمت هر نان لواش نیز ۲ هزار و ۳۰۰ تومان بوده و مردم باید ۳۶۰ تومان به صورت جداگانه بپردازند.

خراسان رضوی مشهد نان قیمت نان افزایش قمیت گرانی گرانی نان نانوایی ها کارتخوان
