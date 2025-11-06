میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی

فرصت‌سوزی شاگردان شمسایی

تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی مرحله گروهی خود در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز پنجشنبه ۱۵ آبان و از ساعت ۱۴ به وقت محلی در سالن گرین هال رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
فرصت‌سوزی شاگردان شمسایی

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی مرحله گروهی خود در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز پنجشنبه ۱۵ آبان و از ساعت ۱۴ به وقت محلی در سالن گرین هال رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

ترکیب ابتدایی ایران را در این بازی بازیکنانی زیر تشکیل می‌دادند:

باقر محمدی، مسعود یوسف، بهروز عظیمی، محمدحسین درخشانی، سالار آقاپور

مسعود یوسف موفق شد گل اول بازی را برای ایران به ثمر برساند.

سید مجتبی حسینی در پنج دقیقه پایانی وقت اول موفق شد گل تساوی را برای افغانستان به ثمر برساند.

در فاصله کمتر از دو دقیقه به پایان وقت اول، مسعود یوسف موفق شد گل دوم ایران را به ثمر برساند.

در وقت دوم بازیکنان افغانستان فشار زیادی روی دروازه ایرلن آوردند و شاگردان شمسایی هم موقعیت‌های گلزنی را از دست دادند. در فاصله ۸ دقیقه تا پایان بازی، سالار آقاپور روی بازیکن حریف مرتکب خطا شد و داور علاوه بر اینکه به بازیکن کشورمان کارت زرد نشان داد یک ضربه آزاد هم به سود افغانستان اعلام کرد که مهدی نوروزی موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.

هواداران افغانستانی بازیکنان تیم خود را به شدت تشویق می‌کردند.

حسین سبزی بازیکن کشورمان هم در وقت اول دچار مصدومیت شد و زمین بازی را ترک کرد. این بازیکن پس از رفع مصدومیت در وقت دوم برای ایران به میدان رفت.

شاگردان شمسایی در بازی اول خود رو در روی تیم مراکش قرار گرفته بودند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت و ملی پوشان کشورمان در آخرین بازی مرحله گروهی روز شنبه ۱۷ آبان و از ساعت ۱۴ به وقت ایران رو در روی تاجیکستان قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که تیم ملی افغانستان در دیدار اول خود موفق شده بود با نتیجه ۹ بر ۵ تاجیکستان را شکست دهد.

در دیگر بازی این گروه و پیش از دیدار ایران و افغانستان، مراکش با نتیجه ۷ بر یک تاجیکستان را از پیش رو برداشت.

واکنش‌ها به فوت صابر کاظمی
دو بوکسور زن فردا به روی رینگ می‌روند
اعلام حریفان تیم‌ملی فوتسال در جام ملت‌های آسیا
