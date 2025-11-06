روسیه به ترامپ هشدار داد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روز یکشنبه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده باید آزمایش‌های هسته‌ای انجام دهد، زیرا به ادعای او، سایر کشور‌ها این کار را انجام می‌دهند و او نمی‌خواهد ایالات متحده از قافله عقب بماند. ترامپ به طور قابل توجهی به آزمایش‌هایی که توسط روسیه، کره‌شمالی و ظاهراً چین انجام می‌شود، اشاره کرد.

در پی آن، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه هشدار داد در صورتی که واشنگتن به آزمایش تسلیحات هسته‌ای بپردازد، مسکو نیز وادار خواهد شد به اقدامات تقابلی متناسب روی بیاورد.

همچنین سخنگوی کرملین روز چهارشنبه اشاره کرد که مسکو در مورد نوع سلاح‌های هسته‌ای که آمریکا قصد آزمایش آنها را دارد، هیچ اطلاعی ندارد.

در همین رابطه، «دیمیتری مدودف»، رئیس جمهور سابق روسیه که در حال حاضر نائب رئیس شورای امنیت ملی است، چهارشنبه در پلتفرم ایکس نوشت: هیچ‌کس نمی‌داند منظور ترامپ از «آزمایش هسته‌ای» چه بوده است (احتمالاً خودش هم نمی‌داند). اما او رئیس‌جمهور ایالات متحده است؛ و عواقب چنین سخنانی اجتناب‌ناپذیر است

این مقام روس که سابقا نخست وزیر روسیه هم بوده، ادامه داد: و روسیه مجبور خواهد شد مصلحت انجام آزمایش‌های هسته‌ای تمام‌عیار را خودش ارزیابی کند.

لفاظی‌ها درباره آزمایش‌های تسلیحاتی در حالی بالا گرفته است که نتایج نظرسنجی تازه‌ای نشان می‌دهد که حدود نیمی از شهروندان آمریکایی مخالف ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توسط کشورشان هستند.

پیشتر هم آدمیرال «ریچارد کورل»، نامزد ترامپ برای فرماندهی فرماندهی استراتژیک ایالات متحده گفت که نه چین و نه روسیه در سال‌های گذشته آزمایش انفجار هسته‌ای انجام نداده‌اند.

با این حال، پس از انتشار سخنان ترامپ، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک موشک بالستیک قاره‌پیمای «Minuteman III» بدون کلاهک را از پایگاه «وندنبرگ» در کالیفرنیا پرتاب کرد. ارتش آمریکا اعلام کرده که این آزمایش با نام «GT-۲۵۴» با هدف بررسی آمادگی، قابلیت اطمینان و دقت واقعی زرادخانه هسته‌ای آمریکا انجام شد.