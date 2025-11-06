میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض

علی داودی عضو کمیسیون ورزشکار ISSA شد

علی داودی نماینده کشورمان برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی انتخاب شد .
علی داودی عضو کمیسیون ورزشکار ISSA شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، انتخابات کمیسیون ورزشکاران انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی (ISSA) صبح امروز برگزار و با رایزنی‌های صورت گرفته توسط کادر سرپرستی کشورمان، علی داودی تنها نماینده ایران منتخب کمیسیون ورزشکاران این انجمن شد.

علی داودی که بعنوان پرچمدار کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی نیز انتخاب شده بود، بدلیل آسیب دیدگی نتوانست در این دوره از بازی‌ها حضور داشته باشد که با دیپلماسی موثر و موفق کادر سرپرستی کشورمان و حمایت ورزشکاران، نماینده شایسته کشورمان برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران ISSA انتخاب شد.

گفتنی است ۷ عضو دیگر این‌کمیسیون نمایندگان کشور‌های الجزیره، مصر، فلسطین، گامبیا، کویت، قطر، و قزاقستان بودند که طی انتخابات صبح امروز در مقر دبیرخانه این انجمن در شهر ریاض، انتخاب شدند.

