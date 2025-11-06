به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، مسعود پزشکیان رئیسجمهور صبح امروز در نشست فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان کردستان، ضمن پاسداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، عدالت را محور اصلی سیاستهای دولت اعلام کرد و گفت: ریشه بسیاری از نارضایتیها بیعدالتی است؛ باید به شکلی عمل کنیم که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود.
رئیسجمهور با انتقاد از شیوههای ناکارآمد در پیگیری امور افزود: برخی در اتاقهای تهران نشسته و انتظار دارند مشکل یک استان با تلفن حل شود؛ در حالیکه خودشان باید برای رفع آن اقدام کنند. ما آمدهایم تا مشکلات مردم را حل کنیم، اما این کار تنها با حضور و مشارکت آنها ممکن است.
پزشکیان تأکید کرد که دولت به تنهایی قادر به برطرف کردن چالشهای تولید نیست و باید با همراهی بخش خصوصی و سرمایهگذاران مسیر توسعه را پیش ببرد: اگر کنار هم باشیم، تولید رونق میگیرد و کشور از بحرانها عبور میکند.
رئیسجمهور با اشاره به نقش اصناف، بازار و بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی گفت: بخش قابلتوجهی از موضوعات اجتماعی به صنعت و بازار مرتبط است. برای اینکه ارتباط دولت با جامعه هدف بهتر شود، ساختارهای مشارکتی ایجاد خواهیم کرد. شورای محلهمحور، یکی از این ابزارهاست.
وی استفاده از ظرفیت مساجد و گروههای مردمی برای حل مشکلات محلات را از برنامههای دولت دانست و افزود: مسئلهمحوری و مردممحوری رویکرد ماست. بدون اتکا به مردم هیچ کاری پیش نمیرود.
پزشکیان در بخشی دیگر از سخنان خود از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای منظم با اتاق بازرگانی، کارآفرینی و صنایع مرتبط خبر داد و گفت: قرار است هر ماه جلسه مشترک داشته باشیم. هفته آینده نیز دو نشست با اتاق بازرگانی برگزار میشود تا نتیجه پیگیریها بررسی شود.
وی افزود: وقتی کارشناسان حوزه مجوزها و تسهیلات بانکی در کنار فعالان اقتصادی قرار بگیرند، بسیاری از گرهها سریعتر باز میشود.
رئیسجمهور با بیان اینکه «کشورهایی که نفت ندارند چگونه زندگی میکنند؟» تأکید کرد: مشکل ما کمبود منابع نیست، کمتوجهی به تولید و سرمایهگذاری است. باید موانع را برداریم. اگر روزی نفت تمام شد، نباید اقتصاد کشور متوقف شود.
وی افزود: سرمایه انسانی که امروز در این سالن حضور دارد از طلا ارزشمندتر است. کشورهایی که امکانات طبیعی کمی دارند، اما به نیروی انسانی خود تکیه کردند، موفق شدند؛ ما هم میتوانیم.
پزشکیان با ابراز رضایت از همکاری میان سران قوا و نمایندگان مجلس گفت: اگر قانونی مانع تولید باشد، تلاش میکنیم آن را اصلاح کنیم. با وحدت و انسجام میتوانیم مسیر توسعه را هموار کنیم.