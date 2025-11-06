میلی صفحه خبر لوگو بالا
توصیه مهدی کروبی به همه جریان‌های سیاسی

مهدی کروبی با تاکید بر اینکه بیان مطالب برای سرزنش فرد و یا جریانی نیست بلکه برای آن است که از گذشته درس بگیریم و منبعد وحدت خود را حفظ و از تفرقه دوری کنیم. ما باید تمام تلاش‌مان را برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان انجام دهیم. شرایط کشور به تمام معنا بحرانی است و همه جریان‌ها باید خود را آماده تحولات آتی کشور کنند و نگذارند خدای ناکرده تمامیت کشور دچار آسیب و تجزیه شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۸۲
توصیه مهدی کروبی به همه جریان‌های سیاسی

به گزارش تابناک؛ انصاف نیوز نوشت: مهدی کروبی در دیدار با هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گفته این جریان باید با بازخوانى حوادث دوران اصلاحات اشتباهات و ناکامی‌های گذشته را مورد توجه قرار دهد تا نیروهاى فعال‌مان با درس گرفتن از آن آنرا تکرار نکنند.

او افزود وقتى با یکه تازى جمعى که فهم درستى از مناسبات قدرت نداشتند در جریان ما شکاف ایجاد شد حاکمیت هم حداکثر بهره را برد و پس از آن جریان نظامى‌ها بر کشور حاکم شد.

کروبى با اشاره به قهر مردم و شکست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر دوم و واگذاری مجلس هفتم به اصولگرایان که با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان انجام شد گفت من بعنوان دبیرکل مجمع روحانیون تمام توان خود را گذاشتم تا حداقل در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ دوباره وحدت میان اصلاح طلبان شکل گیرد که متأسفانه جمعى عامدانه نگذاشتند و نتیجه کارشان انتخاب آقای احمدی نژاد شد تا کشور و نظام قربانی شود.

کروبى اضافه کرد براى آنکه اجماع روی نامزدمان شود من دو بار با مهندس میرحسین موسوی صحبت کردم و حمایت خود و مجمع را از نامزدی ایشان أعلام کردم. وقتى مهندس موسوى پاسخ منفی به این دعوت داد از آقای موسوی خویینی‌ها خواستم نامزد ریاست جمهورى شود. ایشان هم تمایل نشان ندادند. مجمع روحانیون بعدا در جلسه‌ای من را بعنوان نامزد معرفی و دوستان به اتفاق آرا از من خواستند وارد این عرصه شوم.

دیدار اعضای جبهه اصلاحات با کروبی

کروبی ادامه داد: بعد از آن هم جلسات متعددى با افراد موثر اصلاحات داشتیم که به نقطه مشترکى برسیم. اما در این جلسات برخی برای نرسیدن به نتیجه مطلوب حرف‌هایى زدند که بیشتر جنبه شوخی داشت. در نتیجه جریان اصلاحات بدون توجه به برنامه حساب شده حاکمیت، دو کاندیدا دیگر از همین جریان را وارد انتخابات کردند که هدف آنها برای شما روشن است و نیاز به باز کردن موضوع نیست. برخی دوستان ذی نفوذ در اصلاحات هم آقای هاشمی را هم آورده بودند که به تعبیر خودشان وسط کار تنهایش گذاشتند. دوستان ما هم در خواب و خیال بودند و خود را معیار رای مردم می‌دانستند و هم غافل از برنامه حاکمیت بودند.

کروبی در پایان گفته که بیان این مطالب برای سرزنش فرد و یا جریانی نیست بلکه برای آن است که از گذشته درس بگیریم و منبعد وحدت خود را حفظ و از تفرقه دوری کنیم. ما باید تمام تلاش‌مان را برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان انجام دهیم. شرایط کشور به تمام معنا بحرانی است و همه جریان‌ها باید خود را آماده تحولات آتی کشور کنند و نگذارند خدای ناکرده تمامیت کشور دچار آسیب و تجزیه شود.

در این دیدار آذر منصوری، حسن رسولی، جواد امام ، بدرالسادات مفیدی و فرج کمیجانی حضور داشتند.

مهدی کروبی اصلاح طلبان هیئت رئیسه میرحسین موسوی آذر منصوری شورای شهر
