میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنسرت رایگان ۵ خواننده در میدان انقلاب

ارکستر سمفونیک تهران و پنج خواننده پاپ عصر جمعه ۱۶ آبان ماه در میدان انقلاب تهران، کنسرت بزرگ خیابانی و رایگان برگزار می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۳۸۵۷۹
| |
3 بازدید
کنسرت رایگان ۵ خواننده در میدان انقلاب

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی برنامه در خبری اعلام کرد: پرواز همای، حامد همایون، گرشا رضایی، میثم ابراهیمی و راغب، پنج خواننده سرشناسی هستند که از ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب کنسرت بزرگ خیابانی و رایگان را روی صحنه خواهند برد. ارکستر سمفونیک تهران نیز پیش از اجرای این پنج خواننده قطعات ملی و حماسی را اجرا خواهد کرد.

در حاشیه این کنسرت خیابانی، مراسم رونمایی از مجسمه شاپور دوم ساسانی پادشاه ایران نیز برگزار خواهد شد که نمادی از اقتدار تاریخی پادشاهان و سرداران ایرانی در تاریخ است.

بر اساس پیش بینی تیم فنی برگزاری این کنسرت، کل سازه میدان انقلاب، به صورت استیج طراحی شده که گروه‌های موسیقی پس از اجرای ارکستر سمفونیک تهران، به نوبت و با ارکستر زنده روی صحنه خواهند رفت و آثار شاد و سرشناس خود را اجرا خواهند کرد.

این کنسرت به صورت رایگان ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کنسرت رایگان میدان انقلاب خواننده موسیقی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موسیقی بابک بیات هم اورجینال نبود!
عکس: دیوارنگاره میدان انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان
دروغ قشنگ ؛ رضا صادقی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cDz
tabnak.ir/005cDz