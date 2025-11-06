کنسرت رایگان ۵ خواننده در میدان انقلاب

ارکستر سمفونیک تهران و پنج خواننده پاپ عصر جمعه ۱۶ آبان ماه در میدان انقلاب تهران، کنسرت بزرگ خیابانی و رایگان برگزار می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی برنامه در خبری اعلام کرد: پرواز همای، حامد همایون، گرشا رضایی، میثم ابراهیمی و راغب، پنج خواننده سرشناسی هستند که از ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب کنسرت بزرگ خیابانی و رایگان را روی صحنه خواهند برد. ارکستر سمفونیک تهران نیز پیش از اجرای این پنج خواننده قطعات ملی و حماسی را اجرا خواهد کرد.

در حاشیه این کنسرت خیابانی، مراسم رونمایی از مجسمه شاپور دوم ساسانی پادشاه ایران نیز برگزار خواهد شد که نمادی از اقتدار تاریخی پادشاهان و سرداران ایرانی در تاریخ است.

بر اساس پیش بینی تیم فنی برگزاری این کنسرت، کل سازه میدان انقلاب، به صورت استیج طراحی شده که گروه‌های موسیقی پس از اجرای ارکستر سمفونیک تهران، به نوبت و با ارکستر زنده روی صحنه خواهند رفت و آثار شاد و سرشناس خود را اجرا خواهند کرد.

این کنسرت به صورت رایگان ساعت ۱۸ جمعه ۱۶ آبان در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد شد.