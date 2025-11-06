نوری المالکی: برای نشاط انتخاباتی آمدم

«نوری المالکی» نخست وزیر پیشین عراق گفت تنها هدفش از نامزد شدن در این دوره از انتخابات پارلمانی تشویق مردم به مشارکت حداکثری است هر چند اگر او را برای پست نخست‌وزیری دعوت کنند «از ادای تکلیف کوتاهی نخواهد کرد.»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «نوری المالکی» در گفت‌و‌گو با تلویزیون محلی «الدجله» گفت که بسیاری از مردم عراق متاثر از برخی رهبران سیاسی، از شرکت در انتخابات ابراز امتناع کرده‌اند و این امر به قدرت پارلمان به عنوان محرک اصلی روند سیاسی و دولت منتخب، آسیب می‌رساند برای همین بطور شخصی در این دوره از انتخابات نامزد شده تا مردم را به شرکت حداکثری تشویق کند.

نخست وزیر دو دوره سابق (۲۰۰۶ – ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ - ۲۰۱۴) تاکید کرد که حضور رهبران سیاسی صف اول در پارلمان می‌تواند بار دیگر روند سیاسی را در عراق با نشاط کند.

وی در خصوص نیت خود برای تصدی پست نخست وزیری برای سومین بار در عراق خاطر نشان کرد که نامزد شدن برای این سمت در عراق ارتباطی با میزان آرای کسب شده در انتخابات ندارد بلکه روند انتخاب نخست وزیر، سازکار دیگری دارد.

نخست وزیر سابق عراق گفت که در این مرحله هدف اساسی، مقابله با یاس و سرخوردگی در بین عموم مردم نسبت به روند سیاسی در کشور است و با نشاط بخشیدن به پارلمان می‌توان با این حالت مقابله کرد.

المالکی در عین حال افزود: اگر ائتلاف «دولت قانون» یا ائتلاف بزرگ چارچوب هماهنگی (ائتلاف بزرگ گروه‌های سیاسی شیعه) من را برای پست نخست وزیری مناسب ببیند و از من بخواهند این پست را بپذیرم، در این صورت از ادای مسئولیت و تکلیف خود، کوتاهی نخواهم کرد، اما برای پست نخست وزیری تلاش نخواهم کرد.

به گزارش ایرنا، انتخابات پارلمانی عراق ۲۰ آبان (۱۱نوامبر) برگزار خواهد شد. تعداد واجدین شرایط رای دادن بالغ بر ۲۱ میلیون نفر است که برای انتخاب نمایندگان خود از بین بیش از هفت هزار نامزد از ۳۱ ائتلاف انتخاباتی پای صندوق‌های رای خواهند رفت.

تعداد کرسی‌های پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی است و نمایندگان مجلس مسئول انتخاب رئیس جمهور کشور و تایید انتصاب نخست وزیر و وزیران کابینه هستند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار کارت رای گیری بیومتریک میان رای دهندگان توزیع خواهد شد. همچنین فرماندهی عملیات بغداد در راستای تدارکات و آمادگی‌های امنیتی برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات، اولین مانور شبیه سازی برای تامین امنیت مراکز رای گیری را اجرا کرد.