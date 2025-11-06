میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار نخست‌وزیر سودان درباره سرایت جنگ

نخست‌وزیر سودان با اشاره به جنایات شبه نظامیان پشتیبانی سریع در شهر الفاشر، گفت که اگر جلوی این شبه نظامیان گرفته نشود، جنگ به کشورهای همسایه سرایت خواهد کرد.
هشدار نخست‌وزیر سودان درباره سرایت جنگ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «کامل ادریس»، نخست‌وزیر سودان گفت که ارتش این کشور قوی است و هیچ استعمارگری را در اراضی این کشور نمی‌پذیرد. ادریس به شبکه الجزیره گفت که کنترل الفاشر نیاز به مشروعیت دارد و شبه نظامیان تحت سرکردگی «محمد حمدان دقلو» هیچ مشروعیت ملی یا بین‌المللی ندارند. وی افزود که نیرو‌های پشتیبانی سریع قادر به حکومت نیستند؛ آنها کودکان و زنان را با خونسردی تمام می‌کُشند. نخست‌وزیر سودان تصریح کرد که کنترل الفاشر توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع در بحبوبه کشتار‌هایی که آنها مرتکب می‌شوند، بی‌معنی است، این شبه نظامیان شورشی باید به عنوان گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی شوند، زیرا خطر آنها فقط به سودان محدود نمی‌شود. ادریس با تاکید بر اینکه تلاش‌های شبه‌نظامیان برای ایجاد یک کشور جداگانه و مستقل غیرقابل تحقق است، گفت که عقب‌نشینی ارتش سودان به دلایل تاکتیکی قبلاً هم اتفاق افتاده است و بعداً توانست کنترل را دوباره به دست بگیرد لذا ارتش الفاشر و همه مناطق دارفور را آزاد خواهد کرد. وی تصریح کرد که جنایات در الفاشر تأسف‌بار است. نخست وزیر سودان گفت که سفر به واشنگتن در چارچوب روابط دوجانبه و رایزنی در مورد مسائل محلی و بین المللی انجام می‌شود و شورای دفاع و امنیت سودان از همه ابتکارات برای حل و فصل اوضاع به ویژه ابتکار آمریکا استقبال کرد، اما شبه نظامیان قطعنامه‌های بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند. ادریس اظهار داشت: ما طرفدار صلح هستیم، اما این صلح به قیمت زیر پا گذاشتن اصول ملی ما نخواهد شد.

وی گفت: جنگ بر ما تحمیل شد و پیام ما به منطقه و جهان این است که به موجودیت این شبه نظامیان پایان دهند، زیرا خطر آنها رو به افزایش است و اگر جلوی آنها گرفته نشود، جنگ به کشور‌های همسایه سرایت خواهد کرد. ادریس در پایان عنوان کرد که در سودان قحطی وجود ندارد و دولت در تلاش برای تضمین امنیت غذایی است. سودان از دو سال و نیم پیش درگیر جنگ داخلی ویرانگری بوده که طبق آمار‌های سازمان ملل منجر به کشته شدن حدود ۴۰،۰۰۰ نفر و آوارگی ۱۲ میلیون نفر شده است. الفاشر روز یکشنبه هفته گذشته پس از آنکه ۱۸ ماه در محاصره «نیرو‌های پشتیبانی سریع» بود سقوط کرد؛ این محاصره مانع ورود مواد غذایی و مایحتاج اولیه برای صد‌ها هزار نفر از مردمی شده بود که در داخل شهر گیر افتاده بودند. نیرو‌های پشتیبانی سریع با تصرف الفاشر، آخرین مواضع باقی‌مانده نیرو‌های مسلح سودان در منطقه دارفور را به دست گرفتند. تنش‌ها بین حمیدتی (رهبر نیرو‌های پشتیبانی سریع) و البرهان (فرمانده نیرو‌های مسلح سودان) بر سر زمان ادغام نیرو‌های پشتیبانی سریع با نیرو‌های مسلح سودان و رهبری آن بالا گرفت که منجر به آغاز جنگ در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ شد. اختلاف اصلی بر سر این است که چه کسی کشور را رهبری خواهد کرد؛ نیرو‌های مسلح سودان خواستار ادغام کامل نیرو‌های پشتیبانی سریع در صفوف و ساختار فرماندهی خود هستند.

سودان جنگ الفاشر سودان شبه نظامیان
