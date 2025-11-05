توقیف کشتی با بیش از ۹۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم

فرمانده مرزبانی انتظامی از موفقیت مرزبانان و کشف ۹۶۰ هزار و ۳۴۳ لیتر سوخت قاچاق در پی توقیف یک فروند کشتی در مرز‌های آبی جزیره قشم خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از بندرعباس، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر آب‌های داخلی، موفق به شناسایی یک فروند کشتی حامل سوخت قاچاق که قصد جابه جایی محموله سوخت قاچاق به صورت کلان به خارج از مرز‌های آبی کشور را داشت، شدند.

وی با اشاره به شناسایی کشتی و توقیف آن توسط مرزبانان، افزود: مرزبانان پس از توقیف با ورود به کشتی، در بازرسی از آن توانستند، ۹۶۰ هزار و ۳۴۳ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری ۱۹ متهم، اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله سوخت کشف شده بالغ بر ۳۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار گودرزی ادامه داد: قاچاقچیان قصد داشتند سوخت‌های قاچاق را به کشتی‌های خارجی انتقال و به فروش برسانند که در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

این مقام ارشد در مرزبانی انتظامی با بیان خسارات جبران‌ناپذیر قاچاق بر پیکره اقتصادی و اجتماعی جامعه، خاطرنشان کرد: مرزبانان با عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده سازمان یافته قاچاق، اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه را در مناطق ساحلی و دریایی کشور نخواهد داد.