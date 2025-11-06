متخصصان هشدار میدهند که برخی عادات رایج صبحگاهی، سلامت کلیه را در بلندمدت تهدید میکنند. شناخت و اصلاح این عادات برای حفظ عملکرد بهینه کلیهها ضروری است.
چرا باید روز را با آب شروع کنیم؟
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ بدن شما در طول شب دچار کمآبی خفیف میشود. اگر اولین نوشیدنی شما پس از بیدار شدن، قهوه یا چای باشد، کلیهها را مجبور به کار بیشتر میکنید. متخصصان توصیه میکنند که روز خود را با یک لیوان آب آغاز کنید. این کار به دفع سموم کمک میکند و عملکرد فیلتر کردن کلیهها را تقویت مینماید.
بر اساس گزارشی که در مجله Obesity Facts منتشر شد، مصرف کافی آب به پیشگیری از سنگ کلیه کمک میکند. همچنین، این عادت فشار روی کلیهها را کاهش میدهد. شروع روز با آب، بدن شما را هیدراته نگه میدارد و به کلیهها اجازه میدهد تا وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
خطرات به تعویق انداختن ادرار صبحگاهی
به تعویق انداختن ادرار صبحگاهی، هم به مثانه و هم به کلیهها فشار وارد میکند. تحقیقاتی که در مجله کره ای Family Medicine منتشر شد، نشان داد که نگه داشتن طولانیمدت ادرار میتواند فشار خون را افزایش دهد. متخصصان تاکید میکنند که تخلیه مثانه بلافاصله پس از بیدار شدن، برای سلامت کلیهها اهمیت زیادی دارد.
این عادت میتواند به مرور زمان به دیوارههای مثانه آسیب برساند و خطر عفونتهای ادراری را افزایش دهد. همچنین، فشار مداوم بر کلیهها، عملکرد طبیعی آنها را مختل میکند. بنابراین، به محض احساس نیاز، مثانه خود را تخلیه کنید تا از بروز مشکلات جدیتر جلوگیری نمایید.
مصرف مسکن با معده خالی: باری اضافه بر کلیهها
مصرف مسکنها با معده خالی در ساعات صبح، به ویژه داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) مانند ایبوپروفن، بار اضافی بر کلیهها تحمیل میکند. گزارش Informed Health نشان میدهد که استفاده طولانیمدت یا کنترلنشده از این نوع داروها، خطر آسیب کلیوی را افزایش میدهد. متخصصان توصیه میکنند که مسکنها را حتماً همراه با غذا و با مشورت پزشک مصرف کنید.
کلیهها مسئول پردازش و دفع این داروها از بدن هستند. وقتی آنها را با معده خالی مصرف میکنید، غلظت دارو در خون به سرعت بالا میرود. این وضعیت کلیهها را مجبور میکند تا با شدت بیشتری کار کنند. این فشار اضافی میتواند به سلولهای کلیوی آسیب برساند و در درازمدت، به نارسایی کلیه منجر شود.
اهمیت جبران مایعات پس از ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی برای سلامتی مفید است، اما اگر مایعات از دست رفته از طریق تعریق را جبران نکنید، کلیهها را تحت فشار قرار میدهید. مطالعهای در Nutrition Journal نشان داد که نوشیدنیهای حاوی سدیم و کربوهیدرات پس از ورزش، آبرسانی موثرتری نسبت به آب ساده فراهم میکنند. متخصصان بر اهمیت مصرف آب و همچنین مکملهای الکترولیت پس از ورزش تاکید میکنند.
کمآبی بدن پس از ورزش، حجم خون را کاهش میدهد. در نتیجه، کلیهها برای فیلتر کردن خون غلیظتر، باید سختتر کار کنند. این وضعیت میتواند به کلیهها آسیب برساند. بنابراین، پس از هر فعالیت بدنی، به خصوص در صبح، مطمئن شوید که به اندازه کافی مایعات و الکترولیتها را جایگزین میکنید. این کار به شما کمک میکند تا از سلامت کلیههای خود محافظت نمایید.
حذف صبحانه و تاثیر آن بر سلامت کلیه
حذف صبحانه برای صرفهجویی در زمان، میتواند در بلندمدت بر عملکرد کلیهها تاثیر بگذارد. افرادی که صبحانه نمیخورند، در طول روز تمایل بیشتری به مصرف غذاهای شور و فرآوریشده پیدا میکنند. بر اساس تحقیقات مجله International Journal of Nephrology، مصرف بالای سدیم خطر پیشرفت بیماریهای کلیوی را افزایش میدهد. متخصصان میگویند که حتی یک صبحانه ساده مانند تخممرغ، جو دوسر و میوه، تفاوت بزرگی در حفظ سلامت کلیه ایجاد میکند.
صبحانه به بدن شما انرژی لازم برای شروع روز را میدهد و به تنظیم سطح قند خون کمک میکند. وقتی صبحانه را حذف میکنید، بدن شما ممکن است به حالت گرسنگی برود. این وضعیت میتواند بر متابولیسم و عملکرد کلیهها تاثیر منفی بگذارد. یک صبحانه متعادل، به شما کمک میکند تا انتخابهای غذایی سالمتری در طول روز داشته باشید. این کار از بار اضافی بر کلیهها جلوگیری میکند.
با شناخت این پنج عادت صبحگاهی و اصلاح آنها، گام مهمی در جهت حفظ سلامت کلیه خود برمیدارید. کلیهها اندامهای حیاتی هستند که نیاز به مراقبت دارند. با شروع روز به شیوهای آگاهانه و سالم، میتوانید از عملکرد بهینه آنها برای سالهای طولانی اطمینان حاصل کنید. این تغییرات کوچک، تاثیرات بزرگی بر سلامت کلی شما خواهند داشت.