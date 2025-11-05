به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «آندری بلوسوف» وزیر دفاع روسیه گفت ایالات متحده در ماه اکتبر تمرینی نظامی برگزار کرده که هدف آن شبیه‌سازی حمله پیش‌دستانه با موشک هسته‌ای علیه روسیه بوده است. بلوسوف همچنین افزود که «آغاز فوری آماده‌سازی برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای در محل آزمایش نووایا زملیا ضروری است.»

وی همچنین اعلام کرد که آمریکا قصد دارد موشک‌هایی را در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه مستقر کند که زمان پرواز آن‌ها از آلمان تا مرکز روسیه تنها ۶ تا ۷ دقیقه خواهد بود.

به گفته بلوسوف، ایالات متحده در حال توسعه یک موشک قاره‌پیمای جدید، یک زیردریایی راهبردی و احیای پرتابگرهای موشکی است. او افزود که آمریکا در حال ساخت موشک قاره‌پیمای جدیدی با برد ۱۳ هزار کیلومتر مجهز به کلاهک هسته‌ای نیز می‌باشد.

هم‌زمان، «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اظهار داشت که ایالات متحده تمرکز خود را بر آمادگی برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای قرار داده است.

در همین حال، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه نیز هشدار داد: «اگر ایالات متحده و سایر کشورهای عضو پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای اقدام به انجام آزمایش‌های هسته‌ای کنند، ما نیز اقدامات متقابل لازم را اتخاذ خواهیم کرد.»