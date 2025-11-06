میلی صفحه خبر لوگو بالا
توسلی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اولویت‌های ارزی کشور، گفت: در حالی که سال گذشته ۹ میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو (سی‌کِی‌دی) شده، نهاده‌های دامی همچنان با کمبود و بحران تأمین مواجه هستند.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۹۹
| |
15064 بازدید
|
۳۴

۹۰ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام

فتح الله توسلی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با مشکلات موجود در بحث واردات نهاده های دامی به کشور، اظهار کرد: در موضوع نهاده های دامی و خیلی از نیازهای دیگر کشور، چند مفهوم و پیش نیاز مطرح است که باید انجام شوند. نخست داشتن اطلاعات، آمار و داده های دقیق است. یعنی هر دستگاهی بر حسب وظایف و ماموریت هایش، باید آخرین آمارهای بروز را در حوزه مربوطه به خود داشته باشد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی مجموعه کشاورزی کشور، باید اطلاع داشته باشد که میزان بارش در کشور به چه میزان است؟ مصراف نان و آدر چقدر است؟ میزان تولید گندم و میزان نهاده های مورد نیاز کشور چقدر است؟ محیط منطقه ای و بین المللی را بشناسد و بداند مثلا امسال در حوزه پیرامونی و مراکز هدف ما که تامین کننده و تولیدکننده نهاده هستند، آیا توان تامین نهاده را دارند یا خیر؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مثلا قضیه جنگ اوکراین، چه تاثیری در وضعیت تامین نهاده و اقتصاد ملی ما دارد؟ روابط ما با روسیه، محیط پیرامونی ما در عراق، سوریه و ... چالش های امنیتی، همه این موضوعات را باید رصد و بعد از آن پیش بینی های لازم را انجام بدهد. در واقع باید به فکر این باشد که از کجا این نهاده ها را تامین کنم؟ ارزی که باید در اختیار داشته باشم را از قبل تامین و آماده کنم.

تحلیل داده، پیش بینی، پیشگیری و اقدام به موقع را در وزارت جهاد کشاورزی شاهد نیستیم

متاسفانه برآوردها، پیش بینی ها و موارد دیگر را در وزارت جهاد کشاورزی نمی بینیم؛ یعنی آمار و داده درست، پیش بینی، پیشگیری و اقدام، به موقع انجام نمی شود تا به موقع نهاده ها را تامین کند و شاهد این اتفاقات نباشیم.

توسلی در ادامه با ذکر مثالی در این باره افزود: مثلا سازمان توسعه تجارت اعلام می کند سال گذشته میزان تولید نهاده به این میزان بوده، واردات و صادرات هم به این میزان و اینقدر هم واردات داشته ایم، مثلا نسبت به سال قبل بیست تا سی درصد واردات نهاده کم شده است، این بدان معناست که شما در چند ماه آینده در بحث نهاده ها دچار کمبود خواهید شد و با این چالش ها، قیمت نهاده ها افزایش می یابند. متاسفانه این برآوردها، پیش بینی ها و موارد دیگر را در وزارت جهاد کشاورزی نمی بینیم؛ یعنی آمار و داده درست، پیش بینی، پیشگیری و اقدام، به موقع انجام نمی شود تا به موقع نهاده ها را تامین کند و شاهد این اتفاقات نباشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بحث شرایط اقلیمی کشور، کاهش بارش ها و نزولات آسمانی، وزارت جهاد کشاورزی با سازمان هواشناسی کاملا مرتبط است، این سازمان اطلاع دارد که در کدام منطقه از کشور چه میزان بارش باران داشته ایم. وزارت جهاد کشاورزی هم اطلاع دارد که تولید گندم به چه میزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مثلا اگر در منطقه ای که 50 درصد تولید گندم کشور در آنجا صورت می گیرد این میزان از برداشت و تولید گندم کاهش یافته، اگر وزارت جهاد پیش بینی درستی در این خصوص نداشته باشد، شاهد افزایش قیمت گندم، نان و آرد و ... خواهیم بود. اینها جزو وظایف حاکمیت است که این اقدامات را به موقع و به درستی انجام دهد.

وی تاکید کرد: بحث نهاده ها جزو مواردی است که ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به سرعت در جهت تامین آن اقدام کنند. 

9 میلیارد دلار سی کی دی اولویت دارد یا واردات نهاده های دامی؟

توسلی در ادامه به انتشار آماری اشاره کرد که سال گذشته، 9 میلیارد دلار سی کی دی (قطعات ماشین های خارجی) وارد کشور شده است و افزود: این قطعات وارد کشور شده و  با این قطعات کار مونتاژ انجام شده است. آیا اولویت و نیاز فعلی کشور قطعات سی کی دی است یا واردات نهاده های دامی؟ اکنون نزدیک به 200 مدل خودروی چینی در بازار ایران داریم، حال بماند که در بحث گارانتی و تامین قطعات آنها در آینده دچار مشکل خواهیم شد. اما باز هم تاکید می کنم آیا تامین ارز و پول برای واردات سی کی دی در اولویت قرار دارد یا تامین ارز برای واردات نهاده های دامی؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: متاسفانه دولت در تشخیص اولویت ها دولت دچار مشکل است.

نهاده های دامی وزارت جهاد کشاورزی فساد دولت مجلس فتح الله توسلی کمیسیون اقتصادی مجلس وزیر جهاد کشاورزی
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
1
45
پاسخ
کاش مملکت مسئول داشت یا لااقل مسئول دلسوز داشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
داره ولی دلسوز جیب خودشونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
6
34
پاسخ
وقتی تحریم هستیم و تنها خریدار نفت ما با تخفیف در مقابل کالا و خدمات چین است آنها هم هر کالا و خدماتی که تمایل داشته باشند در مقابل نفت به ما می دهند نه کالایی مانند نهاده های دامی که ما نیاز داریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
جوک نگو دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
3
40
پاسخ
رییس جمهور هم انگار متاسفانه فقط نقش یک تماشاچی دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
مگه انتظار دیگری داشتی؟!
مگه تو این کشور زندگی نمی کنی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
تدارکاتچی
ناشناس
| France |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
بدترین رییس دولت و حاضر نیست استعفا هم بدهد تنها کاری که بلده بیاد بگه مردم زیاد مصرف می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
3
پاسخ
هنوزفرصت بری کشاورزی ودامداری هست تاخیلی دیرنشده ازمونتااز کاری و خودرو سازی رامحدودکنیدوکشاورزی ودامداری راصنعتیکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
1
4
پاسخ
تابناک عزیز،
شما در نهایت صداقت و دلسوزی، عملکرد ضعیف و خسارت بار وزیر محترم کشاورزی را شفاف سازی کردید.
اگر با وجود تمامی این شواهد آشکار و نمایان نمایندگان گرامی مجلس از استیضاح ایشان منصرف شوند، یا انصرافشان دهند، چه نتیجه ای از آنچه در پس پرده دارد می گذرد باید گرفت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
2
پاسخ
ای کاش لااقل درست مونتاژ کنند که درزهای درب ها با بدنه اینقدر ناموزون نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
4
پاسخ
خوب ایشان بعنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تا بحال کجا بودن
تابناک تا جائی که بخاط دارم شما از ۶-۷ ماه قبل بدفعات در مورد مشکل نهادها هشدار دادید
تابناک آیا شما اجازه ندارید که عدم توجه کمیسیونهای مجلس بطور مستقیم آن کمیسیونهارا پیگیری کنید؟
ویدئو های زیادی در مورد واردات انواع چهار پایان در فضای مجازی است که باعث ضرر و زیان به صنعت گوشت مملکت و بویژه دامداری ها شده ، در فضای مجازی صحبتهای مدیران متعدد دامداری در مورد این تخلف صحبت شده ولی هیچ پاسخی نه تنها از رئیس جمهور و هیچ یک از وزرا داده نشده حتی کارشناسان شما در پیگیری مسئولین دولتی برای پاسخگوئی اقدامی نکرده اید
فقط ما شاهد افزایش ۲۰-۲۵ درصدی هفتگی قیمت انواع گوشت ، مرغ و ماهی ‌انواع لبیات هستیم و سکوت کامل مقامات مسئول.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
5
پاسخ
دولت درتشخیص چی دچار مشکل نیست
علی
|
Iraq
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
4
پاسخ
عاقبت استخدام فاقد صلاحیت و استفاده از رانت می شود همین
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
2
3
پاسخ
.... ابتدا باید توجه داشت سال اول دولت ها سال تبریک و ذوق زدگی از پستهاست .... سال دوم و سوم امورات جاری و ای سروسامان به وزارتخانه ها و بررسی افتضاحات دولتهای قبل و جنگ با مجلس و کلی مشکلات و ... اما سال چهارم ... انتخابات است ....! دوستان بسیج شده و با هر کلکی شده و جادو و جنبل مدیریت و چک های نفتی حسابی از خجالت مردم با کالابرگ و افزایش حقوق کارمندان در می آیند .... این مدل هم خوبه و هم مردم پسند ... چرا ...؟ پس کی باید پول نفت خرج بشود ... کی باید چهارتا خونه هم ساخته بشود ... و کالابرگ و افزایش یارانه ....! می پرسید بعد از پیروزی در انتخابات چی ...؟ دولتهای بعدی ... همه کار رو نباید دولت فعلی انجام دهد ... آقا اصلا زندگی و روزگار سخته شده ... به دولت و مجلس چه مربوطه .... خدا دوست داشته باران نیایید .... آب شیرین کن هم گرانه ... ضرر دارد ... اصلا برای ما خوب نیست ... اما خودرو ... بده به فکر رفاه مردم هستند ...؟ چرا تنگ نظری می کنید ...
