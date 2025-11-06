فتح الله توسلی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با مشکلات موجود در بحث واردات نهاده های دامی به کشور، اظهار کرد: در موضوع نهاده های دامی و خیلی از نیازهای دیگر کشور، چند مفهوم و پیش نیاز مطرح است که باید انجام شوند. نخست داشتن اطلاعات، آمار و داده های دقیق است. یعنی هر دستگاهی بر حسب وظایف و ماموریت هایش، باید آخرین آمارهای بروز را در حوزه مربوطه به خود داشته باشد.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی مجموعه کشاورزی کشور، باید اطلاع داشته باشد که میزان بارش در کشور به چه میزان است؟ مصراف نان و آدر چقدر است؟ میزان تولید گندم و میزان نهاده های مورد نیاز کشور چقدر است؟ محیط منطقه ای و بین المللی را بشناسد و بداند مثلا امسال در حوزه پیرامونی و مراکز هدف ما که تامین کننده و تولیدکننده نهاده هستند، آیا توان تامین نهاده را دارند یا خیر؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مثلا قضیه جنگ اوکراین، چه تاثیری در وضعیت تامین نهاده و اقتصاد ملی ما دارد؟ روابط ما با روسیه، محیط پیرامونی ما در عراق، سوریه و ... چالش های امنیتی، همه این موضوعات را باید رصد و بعد از آن پیش بینی های لازم را انجام بدهد. در واقع باید به فکر این باشد که از کجا این نهاده ها را تامین کنم؟ ارزی که باید در اختیار داشته باشم را از قبل تامین و آماده کنم.

تحلیل داده، پیش بینی، پیشگیری و اقدام به موقع را در وزارت جهاد کشاورزی شاهد نیستیم

متاسفانه برآوردها، پیش بینی ها و موارد دیگر را در وزارت جهاد کشاورزی نمی بینیم؛ یعنی آمار و داده درست، پیش بینی، پیشگیری و اقدام، به موقع انجام نمی شود تا به موقع نهاده ها را تامین کند و شاهد این اتفاقات نباشیم.

توسلی در ادامه با ذکر مثالی در این باره افزود: مثلا سازمان توسعه تجارت اعلام می کند سال گذشته میزان تولید نهاده به این میزان بوده، واردات و صادرات هم به این میزان و اینقدر هم واردات داشته ایم، مثلا نسبت به سال قبل بیست تا سی درصد واردات نهاده کم شده است، این بدان معناست که شما در چند ماه آینده در بحث نهاده ها دچار کمبود خواهید شد و با این چالش ها، قیمت نهاده ها افزایش می یابند. متاسفانه این برآوردها، پیش بینی ها و موارد دیگر را در وزارت جهاد کشاورزی نمی بینیم؛ یعنی آمار و داده درست، پیش بینی، پیشگیری و اقدام، به موقع انجام نمی شود تا به موقع نهاده ها را تامین کند و شاهد این اتفاقات نباشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بحث شرایط اقلیمی کشور، کاهش بارش ها و نزولات آسمانی، وزارت جهاد کشاورزی با سازمان هواشناسی کاملا مرتبط است، این سازمان اطلاع دارد که در کدام منطقه از کشور چه میزان بارش باران داشته ایم. وزارت جهاد کشاورزی هم اطلاع دارد که تولید گندم به چه میزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مثلا اگر در منطقه ای که 50 درصد تولید گندم کشور در آنجا صورت می گیرد این میزان از برداشت و تولید گندم کاهش یافته، اگر وزارت جهاد پیش بینی درستی در این خصوص نداشته باشد، شاهد افزایش قیمت گندم، نان و آرد و ... خواهیم بود. اینها جزو وظایف حاکمیت است که این اقدامات را به موقع و به درستی انجام دهد.

وی تاکید کرد: بحث نهاده ها جزو مواردی است که ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به سرعت در جهت تامین آن اقدام کنند.

9 میلیارد دلار سی کی دی اولویت دارد یا واردات نهاده های دامی؟

توسلی در ادامه به انتشار آماری اشاره کرد که سال گذشته، 9 میلیارد دلار سی کی دی (قطعات ماشین های خارجی) وارد کشور شده است و افزود: این قطعات وارد کشور شده و با این قطعات کار مونتاژ انجام شده است. آیا اولویت و نیاز فعلی کشور قطعات سی کی دی است یا واردات نهاده های دامی؟ اکنون نزدیک به 200 مدل خودروی چینی در بازار ایران داریم، حال بماند که در بحث گارانتی و تامین قطعات آنها در آینده دچار مشکل خواهیم شد. اما باز هم تاکید می کنم آیا تامین ارز و پول برای واردات سی کی دی در اولویت قرار دارد یا تامین ارز برای واردات نهاده های دامی؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: متاسفانه دولت در تشخیص اولویت ها دولت دچار مشکل است.