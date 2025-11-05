آغاز طرح جدید همراه اول با هدیه ۳۰ گیگ اینترنت

اپراتور اول تلفن همراه کشور طرحی را آغاز کرده است که براساس آن، مشترکان می‌توانند با فعال‌سازی دوباره سیمکارت خود، از ۳۰ گیگابایت اینترنت رایگان به مدت ۳۰ روز بهره‌مند شوند.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور از آغاز طرح «فعال‌سازی مجدد سیمکارت‌های خاموش» خبر داد.

در این طرح، مشترکانی که سیمکارت آن‌ها طی سه ماه گذشته غیرفعال بوده است، می‌توانند با استفاده مجدد از سیمکارت خود از ۳۰ گیگابایت اینترنت رایگان ۳۰ روزه بهره‌مند شوند.

بر اساس این طرح، مشترکان اعتباری پس از خرید هر مقدار شارژ و مشترکان دائمی پس از پرداخت بدهی، امکان دریافت هدیه را خواهند داشت.

پس از انجام این مرحله، مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری «ستاره 10 ستاره 3320 مربع» هدیه اینترنت خود را فعال کنند.

هدف از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی مجدد مشترکان به خدمات شبکه همراه اول و تشویق آنان به بهره‌مندی از ظرفیت‌های ارتباطی و دیجیتال اپراتور است.

همراه اول اعلام کرده است که این طرح با هدف افزایش رضایتمندی کاربران، بهبود تجربه ارتباطی و حفظ پیوستگی شبکه مشترکان اجرا می‌شود و فرصت مناسبی برای فعال‌سازی دوباره سیمکارت‌های غیرفعال به شمار می‌آید.