میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
منان رئیسی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

از ابتدا تشخیص ما این بود که مالواجرد گزینه مناسبی برای وزارت نیست / تداوم حضور او در دولت حق الناس است

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس به دلیل تعلل در اعلام وصول طرح استیضاح فرزانه صادق، گفت: نگاه بنده به این موضوع کاملا فنی است و از ابتدا هم ایشان گزینه مناسبی برای تصدی این وزارتخانه نبود و تداوم حضورش در این جایگاه موجب تضییع حقوق مردم است.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۷۵
| |
3610 بازدید
|
۲۲

در موضوع استیضاح وزیر راه نگاهم فنی است نه سیاسی/از ابتدا تشخیص ما این بود که او گزینه مناسبی برای وزارت نیست / تداوم حضور مالواجرد در دولت تضییع حق الناس است

محمد منان رئیسی؛ طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با سرنوشت این استیضاح اظهار کرد: اینکه هیئت رئیسه مجلس استیضاح ها را اعلام وصول نمی کند باید پاسخگو باشد.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم، اگر وزرایی که عملکردشان ضعیف است و بعد از چندین نوبت صحبت، تذکر و پیگیری تغییر رویه ای در کارشان مشاهده نکنیم، وظیفه قانونی داریم تا برای حفاظت از منافع و حقوق مردم، بستر استیضاح را فراهم کنیم.

ریسی با اشاره به اینکه تخصص بنده حوزه مسکن و شهرسازی است، تصریح کرد: استیضاح وزیر راه و شهرسازی را حدود 4، 5 ماه است که به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و منتظر اعلام وصول هستم. مردم نیز عملکرد وززیر را مشاهده می کنند، پروژه های عمرانی کشور بویژه در حوزه مسکن وضعیت خوبی ندارد.

از ابتدا هم مشخص بود که خانم مالواجرد گزینه مناسبی برای وزارت راه نیست

از ابتدا هم با توجه به شناختی که داشتم تشخیص ما این بود که خانم مالواجرد برای این وزارتخانه گزینه مناسبی نیست. شاید در وزارتخانه های دیگری می توانست موفق باشد اما وزارتخانه راه و شهرسازی وزارتخانه بزرگ و زیربنایی کشور است. تداوم حضور ایشان در این جایگاه، منتج به تضییع حق مردم و حق الناس می شود.

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از ابتدا هم با توجه به شناختی که داشتم تشخیص ما این بود که خانم مالواجرد برای این وزارتخانه گزینه مناسبی نیست. شاید در وزارتخانه های دیگری می توانست موفق باشد اما وزارتخانه راه و شهرسازی وزارتخانه بزرگ و زیربنایی کشور است. تداوم حضور ایشان در این جایگاه، منتج به تضییع حق مردم و حق الناس می شود.

وی با بیان اینکه اگر چه ممکن است عده ای که شناخت دقیقی نداشته باشند تصور کنند که این حرفها و اقدامات ما سیاسی و به دلیل جهت گیری های حزبی و گروهی و ... است، خاطر نشان کرد: بنده تا کنون در هیچ حزبی نبوده ام و نگاهم صرفا فنی است.

در موضوع استیضاح نگاهم فنی است

رئیسی در همین زمینه افزود: اگر قرار بود استیضاح را سیاسی استارت بزنم سراغ وزرای سیاسی دولت می رفتم. الان چند وزیر در دولت هستند که به شدت رویکرد سیاسی و از فعالان سیاسی بودند. 

تعلل در اعلام وصول استیضاح باعث تضییع حقوق مردم است

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بنده چون فیلد و نگاه تخصصی به موضوع دارم، گفت: از باب محافظت و دفاع از حقوق ملت این استیضاح را به جریان انداختم و تعلل در اعلام وصول باعث تضییع حقوق مردم است و هیئت رئیسه باید پاسخگو باشد که بعد از 4، 5 ماه که این استیضاح جزو اولین مواردی بوده که به هیئت رئیسه ارجاع شده هنوز اعلام وصول نکرده است.

مردم هم مرتب از من سوال می کنند و من هم پاسخی غیر از این ندارم و هیئت رئیسه باید پاسخگو باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استیضاح وزیر راه هیئت رئیسه اعلام وصول مجلس شورای اسلامی منان رئیسی نماینده قم
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارجاع طرح استیضاح وزیر کار به هیئت‌رئیسه مجلس
آغاز طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها/ رقم تسهیلات فرزندآوری ناچیز است/ فیش حقوقی، کارت ملی و یارانه می‌تواند وثیقه وام باشد
عکس: صحن علنی مجلس شورای اسلامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Brazil
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
5
46
پاسخ
این وزیر به نفع خودش هم میباشد هرچه زودتر استعفا دهد واقعا اداره یک چنین وزارتخانه عریض و طویل درتوان ایشان نیست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
3
38
پاسخ
ابن خانم به کجا پشتش گرمه که حتی هیئت رئیسه مجلس هم پشتش دراومدن .
دیگه باید چه کار بکنه که بفهمید این کاره نیست .
اقای پزشکیان که عین خیالش نیست .
بابت این همه اشتباه و عملکرد نامناسب هیچ برخوردی با ایشان نشده ، خودش هم که فکر میکنه از دماغ فیل افتاده و به کسی نباید پاسخگو باشه .
حیف و میل بیت المال و عدم تمکین به پروتکل های امنیتی( موضوع فرودگاه اردبیل ) کافی نیست باز هم باید یه دسته گل جدید به آب بده .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
به نظرم پشتش به جایی گرم نیست
در مورد حمایت مجلس هم یک نمونه
ببینید مدیرعامل ایران ایر کی هست و قبلا کجا بوده و چکاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
به وفاق ملی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
..نمیشه گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
1
37
پاسخ
وزیر جهاد از همه بدتره . با صادرات لجام گسیخته کل سفره های مردمو خالی کرده و تو این خشکسالی داره موجودی مواد غذایی کشور رو همه صادر میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
6
37
پاسخ
ایشون استیضاح برایش کم است وباید محاکمه بشود بجرم حیف ومیل اموال عمومی و دولتی
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
37
15
پاسخ
ظاهرا چون این خانم با برخی باندهای قدرت در کشور همسو نیست و حرف شنوی ندارد، با هم هماهنگ شده اند که در راستای منافع خودشان ایشان را کنار بگذارند تا مسیرشان مانند گذشته هموار باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
کلا پیاده است در بحث مدیریت.. حداکثر میتونه مدیر یک اداره راه و شهرسازی یک شهرستن کوچک بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
فقط بازی با کلمات
این وزیر چه اقدام مثبتی داشته اند؟
...
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
شما و حزب شما فقط بلده به همه چیز بدبین باشه چرا فقط یادگرفتین کسی که برای مردم دلسوزی می‌کنه رو کتک بزنین این نماینده داره حرف حق میزنه این خانم وزیر توانایی مدیریت این وزارتخانه را ندارد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
16
5
پاسخ
بله بهترین کس برای وزیری راه خود جناب عالی هستی چون رشته ات هم مسکن وشهر سازی است ودل سوز مردم هم هستی ای کاش خدا نکرده من جای پزشکیان بودم وتورا از اول که گزینه مناسبی بودی جای ان خانم اتتخاب میکردم وچه گزینه بجا ومناسبی میشد
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
3
24
پاسخ
نمایندگان مجلس تازمانی که فرزانه صادق را استیضاح نکنند وفای به عهد نکرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
1
12
پاسخ
سلام فارغ از اصل موضوع جالب است که هر نهادی برای خودش مسیری برای دورزدن یارانه خالی کردن از اجرای قانون پیدا کرده است. مثلا مجلس که خودش قانونگذار است میلی عمل می کند و وقتی با طرح استیضاح موافق ماه ها می گذرد و اعلام وصول نمی کند. چند ماه هم می گذرد. مثل اینکه نامه رسان نامه ای سفارشی به من بدهد و وقتی می گوید با امضا اعلام وصول کن من امتناع کنم چون از دریافت نامه ناراضی هستم!!!
وای به روزی که بگندد نمک.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
3
پاسخ
یکی از دلایل استیضاح و کنار گذاشتن مالواجرد مخالفت و دهن کجی به حقوق مالکین تعاونی های 33 گانه شمال تهران می‌باشد که بعد از گذشت 30 سال کماکان بلاتکلیف هستند و این خانم با طرح پیشنهادی الحاق زمینهای مالکین را با زمینهای پیشنهادی داخل تهران که توسط معاونین وزارت راه معرفی شده بود و مورد تایید کمسیون عمران مجلس نیز شده بود مخالفت کرده و با ارایه دلایلی توخالی بدنبال تصرف زمینهای با ارزش مالکین و دادن معوض زمینهای بی ارزش در خارج از تهران به مالکین است . این خانم یکی از غیر مردمی بودن مدیران بعد از انقلاب است که جز اذیت و آزار مردم هیچ کار مثبتی انجام نداده است . تابناک خواهش میکنم منتشر کن چون حقوق قانونی بیش از سی هزار مالک براحتی پایمال شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
0
7
پاسخ
وزیر فاسد و بیکفایت کشاورزی و صمت و اون رییس بانک مرکزی که اعدام کمشه یا اون وزیر نیروی نتلایق
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cCJ
tabnak.ir/005cCJ