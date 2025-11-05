رکورد تعطیلی دولت آمریکا شکسته شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ اختلافات میان سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات بر سر تصویب بودجه همچنان ادامه دارد و نشانهای از پایان بحران دیده نمیشود.
این تعطیلی رکورد ۳۵ روزهای را شکست که در زمستان سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و در نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ رقم خورده بود؛ زمانی که ترامپ، بودجه دولت را به شرط تأمین اعتبار برای ساخت دیوار در مرز مکزیک امضا نکرد.
بنبست جدید از نخستین روز ماه اکتبر آغاز شد. سناتورهای دموکرات از تصویب لایحه تأمین مالی دولت خودداری و اعلام کردند که تنها در شرایطی، آن را تصویب میکنند که تمدید اعتبارهای مالیاتی دوره جو بایدن برای تامین هزینه درمان اقشار آسیب پذیر، در آن گنجانده شود.
کارشناسان هشدار دادهاند در صورت انقضای این معافیتها در پایان سال ۲۰۲۵، دهها میلیون آمریکایی قادر به پرداخت حق بیمه خود نخواهند بود.
مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان است، در ماه سپتامبر لایحه بودجه را با رأی مثبت تنها یک دموکرات تصویب کرد و «مایک جانسون» رئیس مجلس، از آن زمان تاکنون جلسات را تعطیل نگه داشته است. به این ترتیب، تمرکز اقدامات قانونگذاری به سنا منتقل شده؛ جاییکه «جان تون» رهبر اکثریت، تاکنون ۱۴ بار طرح بودجه را به رأی گذاشته، اما هیچکدام به دلیل کمبود حمایت دموکراتها تصویب نشده است.
برآورد دفتر بودجه کنگره نشان میدهد ادامه تعطیلی میتواند تا ۱۴ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی آمریکا بکاهد.
با گذشت هفتهها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران افزایش یافته است. حدود ۷۰۰ هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند و تقریباً همین تعداد نیز مجبورند بدون دریافت حقوق به کار ادامه دهند تا زمانی که بودجه جدید تصویب شود.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری کنونی آمریکا، نقش فعالی در مذاکرات نداشته و تنها یک نشست با سران دو حزب در آستانه تعطیلی برگزار کرد که بدون توافق پایان یافت. او در روزهای اخیر خواستار لغو «فیلیباستر» در سنا شده تا جمهوریخواهان بتوانند بدون نیاز به ۶۰ رأی، طرحها را به تصویب برسانند؛ پیشنهادی که «تون» اعلام کرده مورد حمایت سناتورهای حزبش نیست.
ترامپ در میانه ماه اکتبر اعلام کرد حقوق نظامیان از محل بودجههای استفادهنشده تحقیقاتی پنتاگون پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که کارشناسان آن را غیرقانونی دانستند.
در سراسر کشور، بانکهای غذا از افزایش مراجعه کارکنان فدرال خبر دادهاند. همزمان وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده بود بودجه برنامه کمکغذایی به پایان رسیده و پرداختها تنها نیمی از مبلغ معمول خواهد بود؛ امری که میتواند دامنه بحران را به اقشار وسیعتری از جامعه گسترش دهد.
جمهوریخواهان، دموکراتها را متهم کردهاند که با رد لایحه بودجه، دولت را به شکلی غیرمسئولانه تعطیل کردهاند؛ در حالیکه این لایحه میتوانست بهعنوان راهحل موقت تا ۲۱ نوامبر دولت را باز نگه دارد.
در مقابل، دموکراتها تأکید دارند مسئولیت مصالحه بر عهده جمهوریخواهان است که هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند، اما برای تصویب بودجه در سنا همچنان به حداقل هشت رأی دموکرات نیاز دارند. تاکنون تنها سه سناتور دموکرات به لایحه فعلی رأی موافق دادهاند، در حالیکه «رند پل» سناتور جمهوریخواه نیز با آن مخالفت کرده است.
دموکراتها همچنین هشدار میدهند جمهوریخواهان باید افزایش شدید حق بیمهها را در برنامه بیمه درمانی مدنظر قرار دهند؛ چرا که به گفته بنیاد «کایزر»، در صورت لغو اعتبارهای مالیاتی، میانگین حق بیمهها تا ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت. ثبتنام برای این طرحها از آغاز ماه نوامبر شروع شده است.